«Treballo, soc pare, i amb esforç he pogut fer el grau»

Xavier Batlle té 40 anys. Fins ara ha treballat com a auxiliar a psiquiatria, a l'hospital de les Germanes Hospitalàries a Martorell, i a partir d'ara hi continuarà, però com a infermer. Està feliç d'haver fet un cop de cap, d'haver decidit fer Infermeria. Ell, que és de Capellades, ha trobat en la proximitat una solució.

«No ho he tingut fàcil. Hi ha molts treballs, reclama moltes hores de feina, però he completat el grau», afirma satisfet. Té present les dificultats de combinar la vida familiar, la d'estudiant i la feina, però «el sacrifici ha valgut la pena». Ell ha estat el gran del grup i valora molt la part pràctica i la variada possibilitat de tastar diversos centres.