Igualada inverteix 100.000 euros en millores a les escoles públiques del municipi

L'Ajuntament d'Igualada invertirà 100.000 euros aquest estiu en millores a les escoles públiques del municipi. Són actuacions que s'emmarquen en el Pla Plurianual de Millora i Manteniment dels Centres Escolars, que es fa des de l'any 2015. El pla vetlla per a la posada al dia dels centres, més enllà dels seu manteniment ordinari i són els mateixos centres educatius els qui reclamen els treballs a l'Ajuntament, que els executa tenint en compte l'ordre de prioritat. En total, seran quatre els entres educatius que es beneficiaran aquest any: l'escola Gabriel Castellà, la biblioteca Ramon Castelltort, l'escola Emili Vallès i el centre Garcia Fossas. L'Ajuntament preveu que els treballs estiguin acabats al setembre, per a l'inici del curs.

Aquest pla especial es va incorporar en el seu moment al pressupost de la corporació precisament amb la voluntat de posar al dia i millorar gradualment els espais i recursos dels centres, respondre a les peticions i demandes dels equips directius i de les AMPAs i reforçar les actuacions de manteniment que ja s'executen de manera regular en escoles i altres instal·lacions municipals.

De les millores que s'han posat en marxa, destaca l'adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de l'escola Gabriel Castellà; la millora de l'accés a la biblioteca Ramon Castelltort pel carrer Comarca, l'arranjament de cobertes i adequació dels lavabos de l'escola Emili Vallès i el tractament antilliscant a les escales del nucli central del centre Garcia Fossas.

A banda d'aquests treballs la Diputació de Barcelona subvencionarà amb 115.600 euros el projecte d'estabilització del talús del torrent de l'Espelt. En concret, servirà per evitar l'erosió, detenir despreniments del terreny i arranjar el camí en el tram en què ha quedat afectat per tornar-lo a posar en servei. Les obres estan previstes per a la propera tardor.