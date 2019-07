«Igualada és un dels llocs més fàcils per volar perquè és ple de camps per aterrar»

Eren 2/4 de 7 del matí i a la carpa de pilots no s'hi cabia de la gent que hi esmorzava. Els equips compartien les darreres instruccions i observaven les dades meteorològiques en dues pantalles habilitades. Després d'agafar força, professionals i tripulació es van dirigir fins a cada posició assignada. Fins a 57 globus aerostàtics començaven a inflar-se al llarg de l'antiga N-II d'Igualda, fent petita l'esplanada de gespa del Parc Central i ocupant els solars veïns, mentre els cremadors no paraven de sonar.

Entre ells hi havia Youssef Bani, pilot a MoroccoActiveAdventure, amb el globus Morocco Less Travelled, que deixava el Parc Central i s'enlairava per sobre les naus del polígon industrial d'Igualada. Com que els cremadors no van parar durant l'enlairament, ràpidament es van superar els 120 metres d'altitud i amb poc més de mitja hora la nau sobrevolava de forma plàcida el terme d'Òdena.

Semblava que fos un dels globus que hagués d'arribar dels primers a l'aeròdrom, però, en sobrepassar l'autovia N-II, la força del vent va obligar a fer cinc descensos i ascensos per recórrer poc més de 100 metres. Youssef explicava que el joc d'ascendir i descendir és necessari per trobar el corrent d'aire que es busca: « Hem pujat i baixat per trobar un corrent propici per arribar on volem». I és que, «a vegades, com avui, el sol varia la direcció del vent i cal saber llegir els canvis».

Durant la maniobra es va haver de substituir una de les bombones de gas: «L'hem canviada a mitges maniobres d'aterratge per equilibrar els pesos. A la cistella érem 4 persones i 4 bombones, per seguretat». Finalment, Youssef va decidir aterrar en un dels camps de blat segats que es troben entre l'aeròdrom i l'autovia.

Era la primera vegada que el pilot bereber participava en aquest festival. Durant el vol explicava que fa anys que està vinculat als esports d'aventura i al turisme a la zona de Marsuga, al Marroc, on hi ha dunes de fins a 150 metres, i ara «hi volem portar el vol en globus per sobrevolar i admirar el desert des del cel». Explicava que l'experiència d'aquí i la del festival, que va elogiar, li servirà, perquè «la Conca d'Òdena i Igualada és un dels llocs més fàcils per volar de l'Estat espanyol. Està ple de camps per poder fer aterratges i l'organització ha estat molt atenta en tot».



Bons records del festival

El festival d'enguany també va tenir el pilot del Reegne Unit David Bereford, que hi competeix amb el Sundance, «un bonic globus amb cercles de colors verds i blaus».

Bareford ja havia vingut un parell de vegades, i sempre ha gaudit molt al certamen d'Igualada. «L'any passat vam quedar impressionats per la brillant organització del festival, i encantats amb l'àrea d'enlairament». Explicava que «la zona no és senzilla per al vol, sobretot a primera i darrera hora del dia, perquè els vents són variables fins a la posta del sol».

Actualment, el pilot britànic ha passat el relleu al seu fill i ha transformat la seva passió pel globus en la gestió d'esdeveniments vinculats amb la competició: «Ara practico el vol en globus com a afició, però segueixo gaudint com el primer dia intentant aterrar el globus al centre de la diana».