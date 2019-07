L'European Balloon Festival d'Igualada arrenca amb un rècord de participants

El cel d'Igualada es torna a omplir aquests dies de globus en la 23a edició de l'European Balloon Festival, la trobada de globus aerostàtics més gran de l'Estat espanyol, i que en la seva arrencada, ahir al matí des del Parc Central, va assolir xifres rècord de participació. El vol inaugural va donar sortida entre les 7 i les 8 del matí a un total de 57 pilots i globus aerostàtics provinents d'Austràlia, el Japó, Anglaterra, Suïssa, França, Bèlgica, Itàlia, Mònaco, i de diversos punts de Catalunya i de l'Estat espanyol. Avui es farà un nou enlairament, amb el tradicional Vol de Ciutat.

El bon temps va posar les coses fàcils als pilots en el vol inaugural d'ahir, amb viatges plàcids que la direcció del vent va conduir cap a l'est de la comarca, fins al seu ater-rament a la zona de l'aeròdrom i rodalia. Els espectadors més matiners van poder veure volar simultàniament desenes de globus, cinc dels quals tenien formes animals. Imitaven un coala, un lloro (que ahir feia la seva estrena mundial), una pantera, un guepard i un lleó. Es tracta dels globus més esperats pel públic i que en cada edició es converteixen en els grans protagonistes del cel igualadí. Com cada any, el vol inaugural té la premsa de convidada exclusiva, i ahir hi va haver una trentena de periodistes de mitjans nacionals i internacionals acreditats.

Un suís guanya la primera prova

L'espectacle d'ahir va incloure la celebració de la primera prova del festival, La Llebre, en què diversos pilots han de perseguir un globus que s'enlaira prèviament i que va canviant constantment de direcció i d'altitud.

El pilot guanyador va ser el suís Roland Friedli, amb el globus Loosli Küchen, que es va endur 1.800 punts. El segon classificat va ser l'igualadí Carles Lladó, amb 1.700 punts, i el tercer, el japonès Yudai Fujita, amb 1.600. Fujita havia estat el campió mundial de la World Hot Air Balloon World Championship l'any 2014.

Avui es preveu l'enlairament de més d'una vintena de globus en una nova edició del Vol de Ciutat. Ho faran des de diversos punts cèntrics d'Igualada, com la plaça de l'Ajuntament i la plaça de Can Font, a banda del mateix Parc Central. Els espectadors poden veure volar els globus des de la finestra o del terrat de casa.