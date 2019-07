Prop de 25.000 persones a l'encesa nocturna de globus de l'European Balloon Festival

Prop de 25.000 persones han gaudit aquest dissabte a de l'encesa nocturna de globus Night Glow que ha tingut lloc al Parc Central d'Igualada i ha posat punt i final a la 23ena edició de l'European Balloon Festival. Una edició on s'ha batut rècord de pilots, amb 57 participants vinguts d'arreu del món.

El Parc Central d'Igualada ha estat l'escenari d'un Night Glow multitudinari, que ha reunit públic familiar que ha passat el dia a la ciutat gaudint de les activitats organitzades en iglús de vent i, també, de la zona de joc del Parc Central, la Fun Zone. Al vespre van poder presenciar el vol de tarda, on hi van participar una dotzena de pilots.

A les 23:00h els assistents ja estaven preparats per viure el plat fort del festival, el Night Glow, que va tornar a deixar bocabadats els espectadors amb l'encesa dels cremadors dels globus i el joc de llum i color que crea amb les veles dels aparells, tot en sintonia amb la música. La nit va acabar amb el concert de JoKB i Oques Grasses, que donava inici al festival Anòlia.

L'organització fa un balanç molt positiu del festival; d'una banda, per la gran quantitat de pilots participants que ha permès a la ciutat d'Igualada veure el cel més ple de globus que mai i, d'altra banda, per unes condicions meteorològiques favorables que han permès a pilots i passatgers gaudir de vols plàcids i agradables a la comarca de l'Anoia especialment els matins. Els vols de tarda, amb una mica més de vent, han tingut una participació de globus més reduïda, i els enlairaments i aterratges han estat més complexes, com és força habitual en els vols de tarda de l'European Balloon Festival. Avui diumenge té lloc el vol de cloenda, ja fora de competició.



El pilot Yudai Fugita guanya la competició



Des que dijous es va iniciar la competició, els cinquanta-set pilots participants han hagut d'anar realitzant diverses proves de vol, com la llebre o la diana, i aconseguir punts per a la classificació final. El pilot japonès Yudai Fugita, amb un globus de l'equip Globus Kontiki, ha resultat guanyador absolut de la competició d'enguany. Fujita va ser el campió mundial de la World Hot Air Balloon World Championship l'any 2014. El pilot suís Roland Friedli, amb el globus Loosli Küchen s'ha endut el segon premi i el pilot odenenc, Aleix Rodríguez, de l'equip de Camins de Vent, ha quedat en tercera posició.