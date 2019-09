La dietista Anaïs Solà explica receptes per combatre el fred al Mercat de Calaf

Anaïs Solà, dietista i nutricionista calafina, farà un taller d'alimentació saludable en el marc de les activitats de dinamització del Mercat de Calaf. El taller és gratuït, però cal inscripció prèvia. El taller tindrà lloc el dia 5 d'octubre i tractarà sobre l'alimentació saludable i receptes per combatre el fred.

Aquest taller s'inscriu en el projecte de promoció i dinamització de l'activitat comercial del Mercat de Calaf – que es fa cada dissabte de l'any de 9 a 14 h, al raval Sant Jaume. La regidoria de Promoció econòmica és la responsable de la iniciativa, que té com a objectiu que hi participi tota la família.

A partir de les 11, la nutricionista anirà a comprar per les diferents parades del mercat i a alguns dels comerços locals de Calaf per tal d'adquirir tots els productes necessaris per poder portar a terme el taller. Un cop comprats, a les 12?h, en una carpa habilitada a la plaça dels Arbres, iniciarà el taller d'alimentació saludable i farà diferents propostes de receptes.