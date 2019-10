Igualada Som-hi vol que la ciutat faci un debat sobre la política cultural

Igualada Som-hi demana que la Capital de la Cultura Catalana 2022 serveixi per definir una política cultural amb les entitats de la capital de l'Anoia. Tal com han fet tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Igualada per unanimitat, Igualada Som-hi (PSC-Comuns-Igualada Oberta) ha donat suport que la ciutat opti a ser Capital de la Cultura Catalana l'any 2022.

La formació ha demanat que aquest no sigui un simple títol i que la ciutat aprofiti l'ocasió per plantejar un debat cultural de fons per definir de manera clara quina és la política cultural de la ciutat amb la participació d'entitats i l'Ajuntament.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, creu que «és una oportunitat per afrontar un debat al voltant de la cultura que la ciutat ha deixat passar els darrers anys, i per definir, entre totes i tots, la política cultural».