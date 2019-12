Igualada posa a debat a partir d'avui la relació entre el disseny i l'impacte social

Igualada Disseny en Acció (IDEA) celebra a partir d'avui unes jornades de debat centrat en el disseny amb impacte social. A més a més, el programa preveu un workshop amb empreses i dissenyadors i una exposició gràfica de projectes.

El primer debat sobre el disseny i l'impacte social tindrà lloc avui, a les 6 de la tarda, a l'Adoberia la Bella. Hi participa José López-Aguilar i Salva Codinach d'Oiko BCN (disseny i economia circular); Núria Vila, especialista en disseny gràfic sostenible i professora a l'escola BAU; Ricard Vila, de Ricard Vila Studio, dissenyador industrial i d'interiors; i Xavier Andrés, arquitecte de l'hotel Somiatruites d'Igualada.

Les conclusions d'aquesta taula es complementaran amb les de la que tindrà lloc demà: «El rol de les entitats sectorials per visibilitzar el disseny amb impacte». Demà, a la mateixa hora i lloc, participaran en el debat Raffaella Per-rone, vicepresidenta de l'ADIFAD; Joan Rieradevall, professor titular del departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental i investigador de l'ICTA-UAB; David Reina, president de Disseny Marked, dissenyador estratègic; i Tània Costa, representant de l'Educació per al Disseny per Viure (EDIVI).