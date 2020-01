La Guia Michelin ja cita l'hotel del Somiatruites que es va posar en marxa el 2019

El Somiatruites comença l'any 2020 amb un reconeixement de la Guia Michelin, que per primera vegada inclou l'Hotel del Somiatruites, projectat per l'arquitecte Xavier Andrés, a la seva selecció. La prestigiosa guia vermella parla d'un hotel «molt original» que «uneix el disseny i la funcionalitat amb una clara vocació sostenible». En aquest sentit, la guia destaca que «aquí tot està estudiat, per això a la coberta hi tenen un hort que funciona com a aïllament i abasteix de verdures».

De la mateixa manera, el restaurant igualadí es manté a la Guia Michelin d'Espanya i Portugal amb el Bib Gourmand –que ostenta des de 2017–, una menció que reconeix els establiments que ofereixen una cuina d'alta qualitat a preus assequibles. Sobre el restaurant, la guia explica que «descobreix la personalitat del jove xef David Andrés i del seu germà Xavier, implicats en la transformació d'una antiga fàbrica adobera en restaurant».