El govern republicà d'Òdena retalla el pressupost municipal del 2020

El pressupost de l'Ajuntament d'Òdena del 2020 decreix lleugerament respecte del del 2019. L'equip de govern destaca que els comptes per a aquest any busquen una contenció de la despesa. Amb un pressupost de 4.573.062 euros, la reducció de la despesa ordinària prevista per al 2020 és de 36.817,84 euros. Destaquen l'increment de les partides d'Educació per a la llar d'infants; de Promoció Econòmica per a un pla d'ocupació i un tècnic compartit de turisme amb el Consell Comarcal de l'Anoia; de Serveis Municipals per a la depuradora de l'Espelt; de Gent Gran per al Projecte Centre de Dia; d'Igualtat i Ciutadania per a la Fira de les Dones; i de Món Rural per incrementar el pressupost de l'Agrupació de Defensa Forestal.

ERC, partit de govern, ha elaborat un pressupost que té una bona part de regidors que s'hi oposen. Tant és així, que en la votació que es va fer al ple, els republicans van haver de fer valer el vot de qualitat de l'alcaldessa per poder desfer l'empat.

Els comptes d'Òdena per al 2020 també inclouen inversions en projectes que preveuen l'aprovació de subvencions per part d'altres organismes. Destaquen els equipaments esportius del camp de futbol amb el suport del Consell Superior d'Esports de l'estat; la consolidació de la Torre de l'Homenatge amb subvenció de la Diputació de Barcelona i del Pla únic d'obres i serveis de Catalu-nya (PUOSC); o el projecte «Turó del Castell: la memòria del guix», amb subvenció del PUOSC i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

D'altra banda, el pressupost també vol mantenir els serveis que hi havia fins ara, com el de la llar d'infants, que consideren important. Aquest últim trimestre l'Ajuntament ha obert una aula nova a la llar d'infants Els Vailets, i se n'obrirà una altra a la llar d'infants l'Avió de paper durant el segon trimestre d'aquest any. També aposta per mantenir oberta la biblioteca Atzavara.

L'equip de govern té previstes diverses línies de treball per al 2020. D'una banda, apostarà per més participació i transparència de les decisions de govern; millores a la mobilitat i a la connexió entre nuclis i amb altres municipis; manteniment de carrers i camins; la planificació industrial del municipi; polítiques d'habitatge i de gestió de l'ocupació dels mateixos; i millora de la seguretat.

D'altra banda també treballa en la reordenació d'espais municipals i la implantació per al 2021 d'un nou sistema de recollida d'escombraries, i en la potenciació del cargol vinyala com a patrimoni gastronòmic i turístic del municipi. Entre les apostes per a nous serveis destaca el projecte de centre de dia i de centre d'atenció a la gent gran, que ha de servir per decidir com ha de ser, quins serveis ha de tenir i com s'han de posar en marxa. Amb una perspectiva de cinc anys, el govern municipal vol iniciar el projecte de construcció d'un nou consultori mèdic, finançat pel Servei Català de la Salut, que substituiria el que ara està situat provisionalment al carrer de la Font, i mantenir l'actual servei del nucli del Pla d'Òdena. L'Ajuntament d'Òdena també vol seguir apostant per l'institut escola, que depèn del departament d'Educació.

Pel que fa a la transparència en el govern, aquest primer trimestre hi ha previstes tres trobades sota el nom «L'Ajuntament escolta i respon» als diferents nuclis del municipi. L'objectiu és doble: apropar l'acció de govern als ciutadans i escoltar el que els ciutadans han de dir al govern. A partir d'ara també es podrà veure la transmissió del ple en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament. I pel que fa a la participació ciutadana, l'Ajuntament d'Òdena vol engegar els primers pressupostos participatius el 2021.