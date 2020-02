L'Alta Segarra reclama el suport dels empresaris per aconseguir que els millorin trens, bus i fibra

Alcaldes de l'Alta Segarra veurien bé que Adif i Renfe fessin una aposta per construir «un moll de càrrega», ja que seria una millora des del punt de vista de la protecció del medi ambient i, alhora, una nova oportunitat per reforçar la línia del tren de Manresa a Lleida, que és una de les més lentes i més infrautilitzades de l'Estat.

Aquesta és una de les conclusions que van treure els representants de la Unió Empresarial de l'Anoia d'una trobada amb representants polítics de la zona. A la reunió hi havia representants de Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Sant Pere Sallavinera i Pujalt, però en aquesta relació hi faltaven els representants de la població al voltant de la qual s'articula aquest territori, Calaf. En aquest moment, aquesta part de l'Anoia es troba que, per una banda, voldria tenir identitat pròpia; i, per altra banda, pertany a la comarca de l'Anoia però s'ha segregat d'aquesta comarca a l'hora de triar la vegueria de referència, que per a ells és la Catalunya Central.

La comarca de l'Anoia és situada en un eix central de Catalunya des del punt de vista geogràfic i té com a principal via de comunicació l'eix Transversal. També té tren, però aquesta és una infraestructura infrautilitzada, en bona part perquè el servei que es presta no és gens competitiu. Els empresaris de la UEA consideren que «en infraestructures arrossega un dèficit de fa anys», tot i que és una comarca amb actius.

Destaquen com a tema les limitacions en infraestructures i mobilitat, aspecte que dificulta el desenvolupament econòmic de l'Anoia.

En aquest sentit, de la xerrada amb el territori, els representants de la UEA també en van detectar una necessitat de lideratge i una voluntat compartida de poder ser escoltats, «que se'ns tingui en compte». Un altre dels grans punts de millora és el del transport públic. Només hi passen tres trens i es queixen dels horaris dels autobusos.

Pel que fa a la fibra òptica, els assistents van lamentar que les previsions de desplegament de la Generalitat situïn el calendari al 2023 i la dificultat d'arribar als nuclis més petits.

Alguns municipis han començat sols, amb un operador local, ja que consideren que és clau apostar-hi.