Càritas posa en marxa a Igualada una llar compartida per a persones en risc d'exclusió social

Càritas ha obert, aquest mes febrer, un pis d'acollida per a persones en risc d'exclusió social a Igualada. Amb la llar, expliquen des de l'entitat en un comunicat, busquen proporcionar-los unes condicions de vida digna alhora d'acostar els serveis de l'entitat. L'immoble té cabuda per a sis persones, que hi podran estar un màxim d'un any. Està pensat per a persones que es troben sense llar i que procedeixen tant dels serveis socials municipals com usuaris de l'entitat. Amb aquest projecte, afegeixen, confien a resoldre "momentàniament" el primer dels reptes que tenen les persones sense llar.

L'immoble ocupa una casa que anteriorment havia servit a les Germanes Vedrunes per acollir infants en risc d'exclusió social. Ha estat rehabilitat per Càritas amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i altres empreses privades, que ho han fet de forma altruista.