Igualada repeteix com a seu d'una de les sessions fora de Barcelona del Mobile Week

El Mobile Week arriba a la quarta edició estenent-se per tot Catalunya i passa de 5 seus a 15, a més de Barcelona. Igualada es manté com una d'aquestes destinacions. A Barcelona la Mobile Week s'allargarà durant deu dies (del 20 de febrer a l'1 de març), i a la resta de Catalunya les activitats arrenquen el 6 de febrer.

L'edició d'enguany porta per lema «Tecnologia per a la ciutadania» i presenta una programació de debats i activitats obertes i gratuïtes que conviden el ciutadà a entendre millor l'ús de la tecnologia mitjançant la reflexió i la participació activa, segons expliquen els seus organitzadors. Les conferències i tallers se centren en tres temàtiques: la robòtica i la intel·ligència artificial, per reflexionar sobre com es combina la intel·ligència humana amb l'artificial; les dades i la ciberseguretat, per debatre sobre l'ús adequat de les dades; i la mobilitat del futur amb la creació de models més sostenibles.

El conseller Jordi Puigneró va destacar ahir el creixement del nombre d'indrets, activitats i participants implicats en la Mobile Week Catalunya i va subratllar que «calia compartir el MWC amb la resta del país i que aquest esdeveniment deixi petjada a totes les ciutats de les comarques catalanes».

«Entenem que per afrontar el repte digital no només es tracta de fer arribar infraestructures, sinó també fer arribar el que significa el coneixement i l'emprenedoria digital», va afegir.

El conseller Puigneró va explicar que «des del govern hem apostat per estendre l'impacte del MWC a tot el ter-ritori. Tenim la capital del Mobile, però els ajuntaments seran capitals en aquesta revolució digital».

La Mobile Week, impulsada per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), va néixer fa quatre anys a Barcelona amb l'objectiu de posar a l'abast dels ciutadans i ciutadanes un espai de participació i reflexió sobre la tecnologia.