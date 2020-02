Olesa inaugura una exposició sobre diferents models de famílies

La Casa de Cultura d'Olesa acull una mostra fotogràfica sobre famílies no heteronormatives. L'exposició, obra de Clàudia Ser-rahima i organitzada per la regidoria de Polítiques de Gènere, Feminismes i LGTBI, posa de manifest la gran varietat de famílies que hi ha hagut ara i sempre, però que no figuren en els llibres d'història.

La mostra obre a la Casa de Cultura el proper 14 de febrer. «Donar a la història la possibilitat de ser una altra» vol oferir espai a la història a famílies i parelles que no es corresponen amb el model hegemònic heteronormatiu.

La mostra, obra de Clàudia Ser-rahima i organitzada per la regidoria de Polítiques de Gènere, Feminismes i LGTBI, inclou 10 fotografies en blanc i negre de famílies amb un disseny d'època, i en les quals es posa de manifest la gran varietat de famílies que hi ha hagut ara i sempre, però que no figuren en els llibres d'història. L'exposició es podrà visitar fins el dia 1 de març.

Tres adults i dos nens, parelles heterosexuals trans, lesbianes? Són alguns dels i les protagonistes de les 10 fotografies, impreses en lones de grans dimensions, que en paraules de l'autora, Clàudia Serrahima, pretenen «omplir un buit que ha deixat la història. Per aquesta raó es volen mostrar com si fossin fotos d'una altra època». Clàudia Serrahima ha volgut destacar que aquesta varietat de famílies i parelles diferents «ha existit sempre, però la història de la fotografia no les ha recollit», greuge que aquesta exposició pretén compensar.

La mostra va néixer ara fa un any i mig arran el cicle «Més de 40 anys d'orgull i alliberament LGTBI» organitzat per l'ICUB (Institut de Cultura de Barcelona), i des d'aleshores ha passat per molts municipis.