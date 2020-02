Les botigues museu de Calaf han tingut el 36% més de visitants el 2019

El lliurament de claus per poder actuar i adaptar una casa com a cal ferrer de tall

Les botigues museu de la plaça Gran de Calaf han rebut en el dar-rer any el 36% més de visitants. Enguany, la proposta s'ampliarà amb una nova botiga, el ferrer de tall. Des que van obrir les seves portes el febrer del 2018, per les Festes de Santa Calamanda, ja hi han passat gairebé 5.000 persones. El projecte té la previsió de créixer amb una nova botiga, el ferrer de tall, que s'obrirà els propers mesos.

El 4 de febrer del 2018, en el marc dels actes de la Festa Major de Santa Calamanda, l'Ajuntament de Calaf va donar el tret de sortida al projecte museístic de «Les botigues antigues de Calaf, un tresor recuperat». Aquesta aposta consisteix en la recuperació de les antigues botigues de la plaça Gran per fer-les visitables com a petits museus i convidar a fer un viatge al passat revivint com era el comerç a principi del segle XX. L'operació es duia a terme en un espai que havia passat de ser el centre de la població amb tots els baixos plens de botigues a una plaça buida, accés a l'ajuntament i a l'església i amb cotxes aparcats al mig. L'envelliment dels edificis de la plaça, en alguns casos, és evident.

El 2018, les botigues van rebre la visita de 1.709 persones d'arreu de Catalunya –sense comptar els 500 assistents a l'obertura de les primeres 4 botigues i els 300 assistents de la inauguració. Aquest 2019, la xifra de visites ha augmentat fins a 2.323 al llarg de l'any, el que suposa un creixement del 36%.

La majoria de visitants, un 80%, provenen de la província de Barcelona, en concret de les comarques de l'Anoia, el Barcelonès, Osona i el Baix Llobregat. A més, un 54% són persones jubilades que fan la visita en grup, a través d'agrupacions i entitats que realitzen sortides organitzades.



El ferrer de tall

L'objectiu del projecte de les botigues és continuar creixent i per això és previst obrir una nova botiga. Aquesta serà el ferrer de tall, ubicada al carrer de Sant Antoni del nucli antic de Calaf.

De moment, s'ha fet l'entrega de les claus i està previst començar a fer-hi les obres de rehabilitació i adaptació. Un dels valors afegits d'aquest nou espai serà que també es podrà visitar la casa i així saber com vivia una família calafina de classe treballadora en aquella època.