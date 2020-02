Un centre de jardineria de Gavà ven en temps rècord totes les plantes destinades al MWC

El centre de jardineria Vivers Barri, de Gavà (Baix Llobregat), ha venut aquest dissabte en temps rècord les més de 600 plantes destinades al Mobile World Congress (MWC) 2020. L'empresa havia organitzat aquest cap de setmana un 'outlet' a les seves instal·lacions amb les flors d'alta qualitat a preu de cost i descomptes de fins al 70% per evitar haver-les de llançar. Els clients han pogut trobar plantes de petit format per a casa com les kènties a només 20 euros (en comptes del preu habitual de 45), les jardineres amb flor a 10 euros o les heures i les falgueres a 5 euros. L'idea inicial era obrir avui dissabte i demà diumenge de 10 a 14 hores, però la gran afluència de compradors ha esgotat les existències en poc menys de dues hores.

"Gràcies a tots, estoc exhaurit. Ara mateix sense paraules. Ha estat un èxit gràcies a vosaltres", ha aplaudit Vivers Barri en un missatge a les xarxes socials, on ha adjuntat dues fotografies amb els estands i les lleixes totalment buides. Segons el centre de jardineria, es tractava d'un gènere de gran qualitat que anava destinat a guarnir els pavellons i les zones comunes del MWC a Fira Gran Via. L'anul·lació del certamen els havia deixat amb aquest gran estoc de material fresc en el seu millor moment i que anava a malbaratar-se ràpidament. Per amortir les pèrdues, des de Vivers Barri es va pensar en aquest macro outlet que finalment ha estat tot un èxit, amb llargues cues de cotxes a la B-210 durant tot el matí i grans problemes d'aparcament a la zona.