La Generalitat atura el projecte de les Escolàpies per fer ESO a Igualada

La Generalitat ha comunicat a l'escola Escolàpies d'Igualada que no pot començar a impartir els ensenyaments de secundària a partir de l'any que ve, com fins ara tenia previst i emparaulat amb el departament d'Ensenyament. Fa més d'un any que l'escola s'està preparant per donar continuïtat als estudis de primària que ara té. Per al centre, és una garantia de continuïtat en un futur. El departament d'Ensenyament, que des dels Serveis Territorials de la Catalunya Central havia aprovat el procés, l'ha tombat quan falta poc temps per a les preinscripcions i el centre ja havia iniciat el procés de reforma de les instal·lacions per adaptar-se a les noves necessitats.

El departament argumenta que els centres han de poder garantir que els seus alumnes puguin tenir continuïtat entre la primària i la secundària, i considera que aquest criteri no es respecta en aquest cas. Les Escolàpies tenen dues línies de primària i proposen de fer-ne una de secundària.

La no continuïtat entre primària i secundària és un especificació que, segons la direcció del centre, va aparèixer en una carta del departament del mes de desembre, però que va ser consultada a Serveis Territorials de Manresa, sempre segons les mateixes fonts, i se'ls va indicar que no era un problema i se'ls va orientar per superar aquesta situació.

La directora del centre Escolàpies, Loles Iborra, explica que tot i la voluntat d'oferir secundària a partir del proper curs, la voluntat exposada al departament és la de mantenir el conveni actual amb l'Escola Pia, que té quatre línies de secundària i només dues de primària. En una hipòtesi de futur, la suma de l'ofeta de secundària entre l'Escola Pia i les Escolàpies seria de 5 línies. L'Escola Pia manté un conveni similar al que té amb les Escolàpies amb el centre Divina Pastora, de manera que de línies de primària n'hi hauria dues de la mateixa Escola Pia, dues més de les Escolàpies i una de la Divina Pastora.

Iborra ha explicat que no els queda altre camí que lluitar per poder aconseguir que el departament d'Educació canviï de posició i han iniciat un procés per buscar el compromís dels pares dels alumnes que actualment tenen escolaritzats que no reclamaran tenir plaça al mateix centre. Per a Iborra, poder fer Secundària és la salvació de l'escola, que té problemes per omplir els cursos de 3 i 5 anys i ja ha reduït una línia.

L'Associació de Mares i Pares, segons la seva vicepresidenta, Èlia Ferrer, està treballant al costat de l'escola per intentar revertir la situació. Ferrer ha assegurat que ja hi havia molts nens i les seves famílies que tenien coll avall que podrien estudiar Secundària a la mateixa escola.

El centre, de fet, havia iniciat part de les obres de reforma i ja tenia programada la resta de l'actuació per tenir-ho enllestit el mes de setembre.

Els pares i mares han demanat al departament que atenguin la seva petició i que reconsiderin la negativa. Consideren que l'escola concertada ha de tenir també possibilitats de créixer, com les ha tingut la pública, que podria posar en marxa noves línies d'ESO a Òdena i a l'institut Mercader.

Amb l'intent de trobar solucions, la direcció del centre i l'associació de mares i pares han demanat a les famílies que signin una carta de compromís de no fer cap reclamació per si no hi ha plaça a la mateixa escola. Aquesta documentació es presenta avui a l'Ajuntament d'Igualada perquè la trameti al departament. I Ferrer recorda que l'acord amb l'Escola Pia garanteix que no hi haurà cap alumne de les Escolàpies que es quedi sense escolaritzar.