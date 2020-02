Igualada reclama a l'ATM el tren gran a Martorell, i Manresa vol un carril bus de Sant Joan a Sant Fruitós

Igualada ha demanat a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) que inclogui la proposta de fer l'anomenat tren gran en el proper pla territorial de l'ens. Igualada, que actualment té la connexió de tren amb una via de passatgers de FGC, considera que en un pla amb una previsió de deu anys com el que està elaborant l'ATM s'ha de preveure aquesta nova línia ràpida de tren, com a mínim en una branca que uneixi Igualada amb Martorell, com a primer pas.

L'ATM es va reunir ahir a Igualada amb responsables polítics d'ajuntaments de l'Anoia i comarques veïnes per tal de fer una sessió per dibuixar el pla d'infraestructues del transport dels propers deu anys, del 2021 al 2030. Era la primera vegada que l'ATM treballava un pla que inclou tot el territori de la província de Barcelona.

A part d'aquesta petició igualadina que no està prevista en el primer treball del pla, l'ATM va presentar idees sobre les que està treballant, com la priorització dels autobusos elèctrics, la creació de carrils específics per a aquests vehicles en punts de màxima congestió i la planificació de zones d'aparcament a l'entorn d'estacions de tren i de bus que puguin oferir a l'usuari del transport públic pràcticament la gratuïtat quan el vehicle privat s'usi per connectar amb un mitjà de transport públic. Igualada també demana que s'inclogui el carril exclusiu de bus per a la B-23, la via principal de comunicació amb Barcelona des de l'Anoia.

En aquest sentit, a Igualada tenen un dèficit perquè l'estació de bus i tren (de FGC) tenen molt poc espai disponible per al vehicle privat. Però també Manresa té un problema amb els aparcaments a prop de les dues estacions, perquè el de Renfe ni està en condicions ni pot fer de hub, que seria una de les funcions que haurien de tenir algunes de les estacions més centrals.

Entre les idees que es van posar sobre la taula hi havia la de fer un carril segregat, específic per al bus, entre Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. Fonts consultades per aquest diari han indicat que els representants de Manresa van demanar que aquest carril bus s'allargués fins a Sant Fruitós de Bages. Una petició que ara estudiaran els tècnis de l'ATM.

Aquest futur pla del transport pren sentit com a document que serveixi per potenciar l'ús del transport públic en detriment del vehicle particular, per incidir en les polítiques de descongestió i de millora de la qualitat ambiental.