Coronavirus a Igualada: hi ha tres morts confirmats i els afectats pugen a 49

El Departament de Salut ha informat aquest dijous al migdia que el brot de coronavirus a Igualada ja ha causat tres morts -un es va anunciar ahir i els altres dos estaven pendents de confirmació- i ha concretat que es tracta de tres persones d'edat avançada, de 71, 83 i 86 anys, i que patien patologies prèvies importants segons el Departament de Salut. Ara per ara, el número d'afectats pel clúster és de 49 i es manté en els 250 el número de contactes aïllats de forma preventiva, 200 dels quals és personal sanitari. També s'ha pogut detectar que la pacient zero del brot és una professional sanitària.

En la mateixa roda de premsa en la qual Salut ha donat aquestes xifres, Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha anunciat que a la capital de l'Anoia se suspenen tots els mercats ambulants (es mantenen oberts els mercats públics), també se suspèn el servei de bus urbà a la Conca d'Òdena a partir de demà (afecta busos que connecten Igualada, Vilanova i Montbui), i es cancel·la la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil.

Castells ha aprofitat l'oportunitat per fer una crida al Departament de Salut perquè enviïn més professionals sanitaris a l'Hospital d'Igualada per reforçar l'atenció als pacients i també ha llançat un missatge de tranquil·litat a la població assegurant que "la Generalitat ens ha garantit que no hi haurà falta d'aliments" als comerços.