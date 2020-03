El Govern habilita un corredor per a mercaderies a Òdena

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha anunciat que, de manera immediata, es posarà en marxa un corredor pel qual podran transitar mercaderies entre la Conca d'Òdena, que es troba confinada, i la resta de Catalunya per proveir així de subministraments a indústries que en depenen.

En una compareixença pública des d'Igualada (Barcelona), Chacón ha assegurat que la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha donat el vistiplau definitiu a la creació d'aquest "check point", que la Generalitat fa dies que portava preparant.

La Conca d'Òdena, en la qual es troben els quatre municipis confinats, és un dels principals clústers industrials de Catalunya i en ell es troben empreses que subministren productes a plantes situades en altres punts de Catalunya.

De fet, les dificultats per al trànsit de mercaderies que ha provocat el confinament va portar ja divendres passat a la planta de Nissan de Barcelona a paralitzar la seva producció, mentre que la planta de Seat a Martorell també s'ha vist afectada per aquesta eventualitat.



"M'he posat en contacte amb la ministra d'Indústria per fer-li saber la urgència de comptar amb aquest 'check point' i es podrà dur a terme la mesura", ha explicat Chacón, que ha assenyalat que l'estat d'alarma decretat ahir pel Govern l'obligava a comptar amb aquesta autorització.

Aquest sistema, que es posarà en marxa "de manera immediata", combina el lliure trànsit de mercaderies amb mesures per garantir la protecció de la salut, ha afirmat la consellera. EFE



