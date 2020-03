L'Hospital d'Igualada ja ha contractat nous professionals sanitaris per fer front al brot de coronavirus

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat que l'hospital ja ha fet noves contractacions de professionals sanitaris per fer front al brot de coronavirus de la Conca d'Òdena. Tot i que no ha concretat quants treballadors s'han contractat, Castells ha assegurat que, des de la crida que es va fer la setmana passada, s'ha rebut "una allau de voluntaris". "Alguns s'han descartat i d'altres ja estan treballant amb contracte, però s'ha d'analitzar un per un", ha explicat. En tot cas, l'alcalde insisteix en la necessitat de reforçar l'hospital i, en aquest sentit, ha anunciat que, juntament amb la resta d'alcaldes de la Conca d'Òdena, aquest dimarts enviaran una carta al Departament de Salut per formalitzar aquesta petició.

Es desinfectarà els espais més freqüentats de la ciutat per evitar contagis de coronavirus



L'Ajuntament d'Igualada, per la seva banda, ha incrementat els serveis de neteja en els llocs més freqüentats per evitar "al màxim" els contagis de coronavirus. Els operadors de la brigada municipal se centraran en espais com el mercat municipal, l'hospital o les benzineres, entre d'altres. A més, també es desinfectaran els vehicles municipals com els dels agents policials. L'alcalde, Marc Castells, ho ha anunciat durant la roda de premsa diària que duu a terme per informar sobre la situació del confinament. Castells ha avisat que "ningú s'espanti si no veu els vehicles passant pel seu carrer, ja que la neteja s'està duent a terme sota criteris d'experts".

Des del consistori igualadí han explicat que s'estan utilitzant desinfectants homologats i s'estan seguint els protocols per aconseguir la inactivació del coronavirus. De moment, quatre equips de neteja se centren en cobrir els espais prioritats de la ciutat amb la voluntat d'anar ampliant de manera gradual l'àrea a desinfectar.