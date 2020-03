Sis persones de la residència de Capellades han mort en un brot de coronavirus

Sis interns de la residència de la Fundació Privada Consorts Guasch han mort en els darrers dies com a conseqüència de les complicaions per la infecció amb el COVID-19. Aquests sis víctimes no es poden sumar a les morts de la comarca de l'Anoia, o de l'hospital d'Igualada, perquè

algunes hi han estat tractades i altres no.

L'Ajuntament de Capellades ha fet una comunicació a la ciutadania de Capellades, primer per donar el condol a les famílies amb víctimes mortals i el suport als professionals de la residència.Però, també, perquè davant la gravetat de l'afectació, la població extermi les mesures i faci casi de la necessitat de romandre als seus domicilis. I l'alcalde de la població, Salvador Vives, ha indicat que "el confinament absolut és la millor mesura per als veïns". Al mateix ha assegurat que "s'estan prenent les mesures i d'aquesta ens en sortirem".

En una nota informativa als veïns, l'alcalde i regidor de Salut de la població, indica que "des de la Presidència del Patronat i la direcció del centre, sempre en coordinació amb Salut Pública de Catalunya, s'ha habilitat la primera planta per confinar les persones afectades i continuar fent el control mèdic intensiu". I afegeix que el CAP treballa d'acord amb infermeria del centre assistencial èr fer "un control continu i un seguiment de totes les afectacions de la Residència".

Els usuaris de centre de dia ja es van fer anar a casa seva a l'inici de les mesures de prevenció del coronavirus i es van prohibir les visites de familiars de les persones internes, com a la resta de les residència, però aquestes mesures no han estat suficients per evitar que el cornavirus entri a la residència. Com que els familiars no poden veure els interns, la residència comunica amb tots els familiars dels interns diàriament.