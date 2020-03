La comunitat xinesa fa un donatiu de mascaretes a la població de Martorell

La comunitat xinesa de Martorell ha fet una donació de 4.000 mascaretes, 3.000 guants i 100 amplolles d'hidroalcohol a l'Ajuntament. L'acció solidària va arribar com a resposta a una crida que havia fet l'alcalde de la població, Xavier Fonollosa. Ha estat ell mateix el que ha donat a conèixer el donatiu per fer públic l'agraïment. Fonollosa destaca en un missatge enviat als seus veïns, el suport a diferents col·lectius, a part del sanitari, com ara els responsables dels establiments de menjar, que es mantenen al peu del canó, i els del comerç, en general.

Fonollosa ha explicat que es va posar en contacte amb dues persones de la comunitat xinesa de Martorell per demanar-los la seva ajuda. I la resposta va ser immediata. Van dir que s'organitzaven i que en 48 hores tindrien material. I dissabte al migdia, li van portar el material que havien aconseguit.

Aquest material, segons ha explicat el mateix alcalde, anirà repartit, segons les necessitats, "entre els 2 hospitals, les residències de gent gran, que és ara mateix on tenim més dificultats, i també allà on detectem mancances". Els centres saitaris tenen un alt número d'ingressos de persones afectades per Coronavirus.