Àpats durant el confinament: aliments amb vitamina D i rics en antioxidants

En dies de confinament, una de les qüestions que preocupa és l'alimentació, i es plantegen qüestions com quins aliments són millors per mantenir en bon estat el sistema immunitari i evitar que elements externs facin emmalaltir. La professora d'Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, Noemí Cuenca, ha explicat a que, per mantenir una bona pauta d'alimentació, cal optar per aliments amb vitamina D, molts antioxidants i vetllar per tenir una microbiota el més diversa possible. En aquest sentit, cal escollir aliments com fruita, verdura, cereals, llegums, làctics, peix i carn, perquè aportaran allò més necessari per mantenir-se sa. Per contra, els experts recomanen evitar els aliments ultraprocessats i pobres en nutrients.

Cap aliment ni grup d'aliments per si sol pot ajudar en la lluita contra el coronavirus. Els nutricionistescoincideixen en què l'única cosa que s'hi pot fer és intentar mantenir les defenses "a ratlla" i contribuir a construir un sistema immune "més fort". A banda de l'alimentació, els experts també recomanen, gairebé com una imposició, practicar algun tipus d'activitat física. El confinament no permet sortir de casa, però avui dia hi ha moltes plataformes que ofereixen accés a la ciutadania a tot tipus d'activitats, ja siguin més tranquil·les o més intenses. "Cal mantenir-se actiu", destaquen.

Una de les nutricionistes és Aina Rabasa, de Manresa. Recomana una bona planificació i organització, a l'hora de comprar, però també a l'hora de cuinar. Segons Rabasa, cal potenciar tot tipus d'aliments frescos i evitar els refinats. En línies generals, cal apostar per vegetals, proteïnes d'alta qualitat i greixos saludables. A mig matí i mitja tarda, una bona opció serien els fruits secs, la fuita amb iogurt o una torradeta amb hummus.

Una altra de les nutricionistes de la Catalunya Central entrevistades és Neus Arimany. Ella ha explicat que per, reforçar el sistema immune, cal menjar peix blau "i molt Omega 3". L'Omega 3 també és beneficiós perquè és antiinflamatori. En aquest sentit, la professora Cuenca també opina que els antioxidants de fruites i verdures poden ajudar molt. Mantenir una microbiota "ben cuidada" també és un factor clau per enfortir el sistema immunològic, amb aliments rics en fibra com les verdures o els llegums.

"Com més varietat de bacteris i altres microorganismes hi hagi als budells, molt millor", ha destacat. Això també s'aconsegueix amb els fermentats, com per exemple el iogurt o el te kombucha. Una diversitat major als budells fa que l'organisme disposi de més eines per lluitar contra factors externs. Per contra, una microbiota pobra, tindrà molts menys recursos per fer front a les amenaces.

Nutricionistes que passen visita online

Aquests dies molts nutricionistes no van a treballar, però alguns passen visites des de casa de forma telemàtica. És el cas de la Neus Arimany, que ha explicat que en un primer moment els seus clients, amb la consulta tancada, van preferir esperar i mantenir les visites presencials, encara que fossin més endavant. "Ara que la cosa sembla que s'allarga, s'estan posant les piles amb les visites online", ha explicat. Amb tot, però destaca que l'activitat ha baixat "molt".

Entre les preguntes més habituals que es fan hi ha la de com evitar engreixar-se si, per exemple, es comença a menjar més per ansietat o per avorriment. "Molts tenen por que pel fet d'haver de disminuir l'activitat física perdin tot el que han aconseguit", ha explicat. En aquest sentit, l'organització, la planificació i saber mantenir les rutines és un dels punts clau. Arimany ha explicat que és molt important donar-los eines per vèncer l'estrès o l'avorriment.

La gana emocional

Una de les sensacions de les quals cal ser conscient per poder evitar és la gana emocional. La presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, Nancy Babio, ha recomanat escoltar el cos, menjar només quan es tingui gana i ser conscients d'allò que s'està ingerint. En un escenari de confinament, es poden donar situacions d'angoixa, preocupació o por, cosa que provoca una sensació de gana que convida a menjar aliments que aporten "plaer immediat". És en aquests casos que moltes persones recorren a la xocolata o a aliments molt processats, com les patates xips o la brioixeria, aliments rics en greixos i sucres. La presidenta del col·legi ha advertit que ingerir aquests aliments "només és un plaer momentani" i que, si s'allarga la conducta en el temps, es pot acabar augmentant de pes.