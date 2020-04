Els empresaris de l'Anoia decepcionats amb el decret de l'Estat perquè «no resol» la situació a la zona

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) ha titllat de "decepció" el decret de l'Estat aprovat dimarts, ja que entén que "no resol la situació" dels treballadors no essencials afectats pel confinament de la Conca d'Òdena. La patronal comarcal s'afegeix així a les crítiques fetes públiques aquest mateix dimecres per l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Segons la patronal comarcal, el decret ha arribat tard i és "insuficient" i genera una situació d'"indefensió i desprotecció" d'empresaris i treballadors en front l'administració. Davant d'això, la UEA exigeix respostes "clares i efectives" perquè el teixit empresarial "que sustenta el territori" no n'hagi de lamentar les conseqüències.

"Hem de cuidar i vetllar per la micro, petita i mitjana empresa", reclamen des de la patronal. "Portem des de l'inici del confinament amb molts dubtes, sobretot els generats pel que fa als treballadors i empreses que des del dia 13 de març estan afectats", es lamenta la Unió Empresarial de l'Anoia.

És per això que l'entitat demana a l'Estat que "rectifiqui" i inclogui els treballadors no essencials que viuen dins de la Conca i han de treballar fora, així com els qui viuen fora de la zona confinada i treballen dins: "No tenen els drets laborals garantits perquè el Reial Decret no els contempla des del dia 13".

Cal, assegura la patronal, que s'adoptin les mesures necessàries "per donar cobertura legal i seguretat jurídica" a aquests treballadors: "Cal no oblidar tots aquests treballadors, ajudar al teixit productiu i evitar que aquesta crisi sanitària, que ja ha esdevingut econòmica, sigui també una crisi social amb repercussió directa sobre les persones i les famílies".