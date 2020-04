La diputada Telechea porta el conflicte dels treballadors de la Conca d'Òdena al Congrés

La diputada Carolina Telechea (ERC) portarà al Congrés de Diputats la inconcreció del Reial Decret sobre la possibilitat que els treballadors de la conca d'Òdena que havien d'entrar o sortir del recinte del súperconfinament puguessin demanar una baixa laboral amb caràcter retroactiu del 13 de març.

La diputada igualadina, número 2 d'ERC al Congrés, ha alertat que el Reial Decret del passat 31 de març "no cobreix amb la prestació per incapacitat temporal als treballadors de feines no essencials confinats a la Conca d'Òdena que no han pogut anar a treballar des del 13 de març ni tampoc d'aquells que treballen a la Conca i resideixen a fora".

La portaveu adjunta d'ERC al Congrés, Carolina Telechea, ha demanat al govern espanyol una "rectificació immediata" del reial decret que regula les baixes per incapacitat temporal en confinaments totals com el de la Conca d'Òdena i que les limita només als treballadors d'activitats essencials així com també per aquells que treballen a la Conca però resideixen fora.

La diputada Carolina Telechea ha lamentat que amb el decret es "vulnerin" drets dels ciutadans i ha dit que es produeix un "greuge" en deixar fora de la prestació els treballadors d'activitats no essencials que igualment no poden desenvolupar l'activitat econòmica. Telechea ha explicat que "hem de protegir els drets de les nostres famílies, treballadors, autònoms i PIMES. Hem de protegir la part més dèbil de la societat, donar resposta a les persones que pateixen i patiraan aquests efectes d'aquesta crisi humanitària. Des d'ERC volem donar una resposta social a aquesta crisi i que no acabin pagant, com sempre, els efectes d'aquesta pendèmia la part més dèbil i que l'estat no acabi rescatant a la bacan i a les empreses de l'IBEX 35".

Segons ERC, en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, en la disposició addicional 21, es fixa que en els casos de confinament total, com el de la Conca d'Òdena, "podran accedir a baixa per incapacitat temporal en casos excepcionals, des de l'inici del confinament, només aquells treballadors d'activitats essencials".