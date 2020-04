Castells veu la llum al final del túnel per la reducció del nombre de morts a Igualada

31 morts en una setmana als quatre municipis que fa un mes estaven confinats a la Conca d'Òdena és una xifra alta, encara, però, alhora, és la més baixa del darrer mes, i ha arribat aquesta darrera setmana, entre el 15 i el 21 d'abril. Després que fa quatre setmanes morissin 90 persones als municipis d'Òdena, Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, aquesta xifra de 31 defuncions, pràcticament una tercera part, va ser ahir com una alenada d'aire per a la duríssima crisi sanitària que s'ha viscut a l'Anoia.

Les dades de defuncions han baixat cada setmana des de la dar-rera de març, del dia 23 al 31, quan va arribar a la xifra de decessos més alta de tot el conflicte de la Covid-19. Era el punt més àlgid de la crisi, i la setmana següent, de l'1 al 7 d'abril, les morts ja en van ser 50, i la segons de març, 40. Aquesta progressió va fer dir ahir a l'alcalde Marc Castells que «es comença a veure la llum al final del túnel», tot i que va assegurar que encara calia rebaixar més la xifra, que està per sobre de la mitjana de defuncions setmanals, una desena aproximadament fins abans de la crisi sanitària.

Castells, que ahir va comparèixer davant la premsa amb la resta d'alcaldes per videoconferència, va completar el discurs positivista indicant que les notícies que té ell dels darrers dies també denoten una millora notable.

30 morts a la Pare Vilaseca

La xifra de morts a la residència Pare Vilaseca d'Igualada, l'única de titularitat pública a la Conca d'Òdena, ha passat de 16 a 30 en els darrers quinze dies. En tots els casos, els avis presentaven símptomes compatibles amb la Covid-19, però només en 11 s'ha pogut confirmar el coronavirus. Per altra banda, Castells va informar que el departament de Salut ha coordinat actuacions sanitàries a tots els centres. A més, s'estan fent testos a tots els residents i personal. En aquest sentit, l'alcalde reclama a Salut que les proves també s'ampliïn al personal d'assistència domiciliària.

Pel que fa a les xifres generals, Castells ha informat que aquesta darrera setmana, a la Conca, han mort 31 persones, una xifra clarament a la baixa.

Castells no va voler entrar en la valoració del que s'ha viscut a les residències de gent gran, ni sobre si calia canviar a partir de l'experiència actual el sistema d'atenció a la gent gran que hi ha interna. Castells, això sí, va dir que al conjunt del país hi havia altres centres que «estaven molt pitjor» i va voler destacar «la feina, la implicació i l'esperit de serve públic que han demostrat els treballadors de les residències.

Pressió a Salut

La qüestió dels treballadors de la Conca d'Òdena que no podien anar a treballar d'ençà que es va decretar el confinament perimetral i van quedar atrapats a la zona es podria resoldre aquesta setmana. Castells va avançar que «hi ha hagut moviments» al departament de Salut perquè els treballadors puguin cursar el confinament com un motiu de la baixa per accident laboral i confia que aquesta mateixa setmana «s'acabin de concretar» per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).

Segons Castells, hi hauria un miler de persones afectades. La modificació que va aprovar el Govern espanyol el 7 d'abril, però, no preveu explícitament la situació dels empleats que treballen dins la zona, però que viuen fora.