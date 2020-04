El Congrés aprova la tercera pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig

El Congrés va aprovar ahir per àmplia majoria la tercera pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig amb dures crítiques de l'oposició. En un nou ple maratonià –que va durar gairebé 11 hores–, el Govern espanyol va tenir el suport del PP, Cs i el PNB, mentre que Vox, JxCat i la CUP hi van votar en contra i ERC i EH Bildu es van abstenir.



En total, l'ampliació del confinament va tenir 269 suports, 60 vots contraris i 16 abstencions. La sessió va començar amb el discurs del president Pedro Sánchez, que va situar a la segona setmana de maig l'inici d'una desescalada «gradual» i asimètrica per territoris.



El ple va començar a les 9 del matí i va allargar fins gairebé a les 9 de la nit. Ho va fer igual que les altres darreres sessions: amb un hemicicle pràcticament buit i amb imatges de diversos diputats amb guants i mascaretes. Més de 300 parlamentaris havien demanat el vot telemàtic.



Pedro Sánchez va ser el primer a prendre la paraula i durant el seu discurs va destacar la tendència positiva de les xifres i va agrair el «coratge» de la societat espanyola.



Sánchez va insistir que no es pot «abaixar la guàrdia» però va anunciar que la fase de desescalada podria començar la segona quinzena de maig per territoris. El president també va demanar «unitat» a totes les forces parlamentàries. El cap de l'executiu també va negar una aposta per la centralització de la gestió de la crisi i va reclamar acords de recuperació a les comunitats autònomes i ajuntaments «governi qui governi».



Casado va acusar el Govern espanyol d'amagar dades i de «mentir» en la xifra de morts per la covid-19. «Estan pecant d'incompetència», va dir, tot reclamant a l'executiu que «compleixi», «limiti la pandèmia» i governi «amb determinació». Casado també va acusar el Govern espanyol de ser el «Titànic» i de pretendre que els populars siguin la seva «orquestra».



El líder del PP també va criticar que el govern no faci autocrítica en la seva gestió i tant ell com Sánchez es van retreure mútuament la manca de voluntat per aconseguir acords d'Estat davant de la crisi sanitària.