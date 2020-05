L'hospital d'Igualada s'il·lumina per recordar el dia internacional de la infermeria

De les 9 fins a les 12 de la nit de dimarts, la façana de l'hospital d'Igualada va quedar il·luminada en blau per recordar que ahir, justament, se celebrava el dia internacional de la infermeria.

Aquest celebració, cada 12 de maig, recorda a tot el món el naixement de Florence Nightingale (Florència, 1820 - Londres, 1910), infermera britànica considerada la mare de la infermeria moderna, ja que en va crear el primer model conceptual i va ser capaç de demostrar la importància de les cures. En plena pandèmia de la Covid-19, el paper dels professionals de la infermeria ha esdevingut clau en l'atenció sanitària d'emergència, tant a nivell hospitalari com de residències i caps.

A l'Hospital d'Igualada, on es va viure de manera especialment dura els primers efectes de la Covid-19, per l'afectació a molts malalts i molts professionals, la commemoració d'ahir va tenir un caràcter especial. Ahir mateix, pràcticament coincidint amb l'inici d'aquesta acció, el ple de l'Ajuntament, amb el suport de tots els grups, aprovava una manifest en el que, entre d'altres qüestions, es feia una agraïment col·lectiu als professionals sanitaris.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha designat el 2020 com a Any Internacional del Personal d'Infemeria i Comaratge. Aquesta acció vol destacar que les infermeres i infermeres esdevenen la columna vertebral de qualsevol sistema de salut i que per assolir la cobertura sanitària universal de cara a 2030, se'n necessiten 9 milions més.