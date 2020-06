La UdL aprova que l'Hospital d'Igualada sigui universitari

El ple del Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL) va aprovat ahir, dilluns, el conveni en l'àmbit docent, assistencial i investigador entre la UdL, el departament de Salut de la Generalitat i el Consorci Sanitari de l'Anoia per a l'acreditació de l'Hospital d'Igualada com a hospital universitari.

A partir d'ara, han de ser tant el departament com l'hospital els que aprovin el conveni, un tràmit que ha de tenir un caràcter administratiu perquè l'acord institucional està pres. Quan les tres institucions hagin fet el pas, l'Hospital d'Igualada tindrà la qualificació d'universitari i part dels seus professionals estaran capacitats per ser formadors a la universitat de Lleida, i més específicament a Igualada. Aquest és un pas que es veu determinant per consolidar l'actual oferta universitària en ciències de la salut a Igualada i per ampliar-la en un futur.

La reunió, que va ser telemàtica, va tenir la participació de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que va voler expressar «el compromís ferm de la ciutat d'Igualada amb la Universitat de Lleida», i indicar que «és molt important que aquest país, Catalunya, no sigui un país amb el cap molt gran i el cos molt petit, i la Universitat de Lleida és clau perquè això no sigui així, com a mínim en el cas d'Igualada i l'Anoia. Marc Castells aspira que en el futur al Campus d'Igualada hi estudiïn un miler de joves. Ara n'hi entre 400 i 500.

La UdL és un reflex del que volem ser». L'alcalde va oferir «una columna vertebral per bastir i potenciar l'eix entre Igualada i Lleida, un eix que s'ha de potenciar i que té molt de futur i que hem de fer que aposti per la innovació, pel coneixement,sobretot per l'economia productiva, però també per un sector primari potent i al qual la Universitat doni serveis. Estem convençuts que això és el futur».

Per la seva banda, el president del consell, Delfí Robinat, també ha volgut tenir un reconeixement públic per la gestió que l'alcalde, Marc Castells, va fer durant el confinament perimetral motivat per l'episodi de covid-19, «que va ser segurament un dels moments més difícils de la història d'Igualada, i estar al capdavant en aquesta mena de situacions implica prendre decisions difícils en cada moment».

La tramitació de l'acreditació com a hospital universitari ha de continuar ara amb l'aprovació del conveni per part del departament de Salut i del Consorci Sanitari de l'Anoia.