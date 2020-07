JxI aprova ajuts per a les famílies d'escoles bressol amb el suport de Cs

L'Ajuntament d'Igualada va donar llum verd a les bases que regulen la concessió d'ajuts per a les famílies usuàries de les llars d'infants. L'acord es va aprovar en el darrer ple celebrat dimarts passat. Hi haurà un paquet d'ajuts per a llibres i material escolar, però el gruix és per a les necessitats d'escolarització i menjador. Aquest punt va prosperar amb els vots favorables de Junts per Igualada i Ciutadans i l'abstenció d'ERC, Igualada Som-hi i Poble Actiu. Els equilibris per tirar endavant els punts amb un govern en minoria són constants per part de JxI. L'alcalde, Marc Castells, però, ha anat trobant suports, generalment amb Cs o amb Som-hi Igualada.

En la mateixa sessió també es va aprovar les subvencions a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d'interès social. La proposta de l'equip de govern va tirar endavant aquest cop amb el vot favorable de tots els grups municipals, tret del de Cs, que es va abstenir.

En el ple també es va donar compte de temes que són més de gestió, com ara dos decrets per a la contractació amb caràcter d'urgència d'una treballadora social i del servei de monitors per ampliar l'oferta de places per desenvolupar l'Estiuet 2020. També, l'aprovació, per unanimitat, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament i serveis dels mercats municipals. Així mateix, el ple va aprovar una operació de tresoreria amb Banco Santander i va acceptat avalar el contracte de crèdit concedit per Caixabank a favor del CSI.

Un cop finalitzada la part resolutiva de la sessió, el ple va debatre i aprovar cinc mocions i es va fer lectura d'un manifest del Consell Nacional LGBTI de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Entre les mocions, una d'ERC per declarar Igualada lliure de racisme (tots els grups hi van estar d'acord). Els republicans també van presentar una moció de suport a la petició al Congrés de Diputats de la creació d'una comissió que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per membres de la família reial (aquí, Cs es va abstenir). Després es va aprovar una moció presentada per Igualada Som-hi i Poble Actiu de suport als treballadors i empreses auxiliars afectades pel tancament de Nissan a l'Anoia (amb abstenció de Cs). I també es va aprovar, per unanimitat, una moció presentada conjuntament per Poble Actiu i Esquerra per mantenir l'Escola de Dansa Pública a Igualada. I, en una última moció, es va aprovar que la nova escola bressol municipal es digui El Rusc.