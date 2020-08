Igualada, Olesa i Esparreguera aturen els parquímetres el mes d'agost

Igualada, Olesa i Esparreguera mantindran la decisió de deixar lliure d'aparcament la zona blava durant el mes d'agost. Tradicionalment, l'agost és un mes amb menys usuaris i amb menys pressió en els centres urbans. La mesura també serveix perquè les empreses que gestionen els aparcaments no hagin d'ampliar servei.

L'Ajuntament d'Igualada informava ahir que «a partir d'aquest dissabte, dia 1 d'agost, i fins al dilluns 31 d'agost –ambdós dies inclosos–, totes les zones blaves d'Igualada seran gratuïtes i, per tant, no caldrà pagar per estacionar els vehicles en les àrees d'aparcament controlat». Aquesta mesura de gratuïtat afecta específicament les zones blaves, però els aparcaments soterrats de la ciutat també de titularitat municipal conserven les seves condicions habituals de pagament.

En les mateixes dates també serà gratuïta la zona blava d'Es-parreguera. «El servei tornarà a funcionar l'1 de setembre, coincidint amb el retorn a l'activitat habitual de la majoria de la població i la conseqüent recuperació de la pressió d'aparcament», segons el govern local.

El municipi disposa de 257 places de zona blava, que es concentren principalment a les avingudes de Francesc Macià i Francesc Marimon, plaça de Santa Anna, carrers de Sant Joan, Sant Miquel, d'Orenci Valls, Montserrat, del Mestre Tomàs Cabeza, Via del Mil·lenari i Gorgonçana.

Aquest serà el cinquè any consecutiu que l'Ajuntament d'Espar-reguera desconnecta els parquímetres durant tot el mes, de l'1 al 31 d'agost ambdós inclosos, ja que l'experiència demostra que la necessitat d'aparcament de rotació es redueix considerablement durant aquestes dates.

I Olesa també pren la decisió de fer gratuïta la zona blava durant el mes d'agost. Els carrers del municipi amb zona blava són, essencialment, el carrer Anselm Clavé, l'avinguda Francesc Macià, el Passeig del Progrés, el carrer de Lluís Puigjaner, el carrer Mallorca i el carrer República Argentina.

Aquesta decisió, que ja fa anys que es pren, «es decideix dur a terme arran del descens demogràfic que s'experimenta al municipi durant el principal mes de vacances dels seus ciutadans i ciutadanes», segons expliquen fonts municipals. L'Ajuntament d'Olesa pren aquesta mesura amb la finalitat de facilitar l'estacionament i la mobilitat de les persones.

A partir del dia 1 de setembre els aparcaments amb zona blava tornaran a ser de pagament.