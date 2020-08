Entitats critiquen la tria d'assessors per a l'estudi de la futura gestió de l'aigua a Igualada

Les entitats Aigua és vida, CCOO i la PAH acusen l'Ajuntament d'Igualada de «falta de transparència» en el procés iniciat a través de la comissió d'estudi del servei d'aigua engegat el mes de gener.

Segons argumenten les associacions, «les actes oficials de la comissió d'estudi revelen que ha estat l'Ajuntament, i no la comissió en si, qui ha decidit a dit quins assessors externs seran els encar-regats d'elaborar la memòria justificativa pel procés de municipalització del servei d'aigua», motiu pel qual assenyalen que «l'Ajuntament d'Igualada no està respectant els criteris democràtics».

En aquest sentit, afegeixen que els assessors externs escollits «no són imparcials, ja que no només algun d'ells defensa vehementment la gestió publicorivada, sinó que dos han col·laborat i treballat directament per a Agbar, l'empresa privada que gestiona Aigua de Rigat a Igualada i la Conca d'Òdena».

Segons expliquen les entitats pro aigua pública, l'assessor extern contractat per l'Ajuntament encarregat de fer l'estudi d'escenaris de modalitats de gestió del servei és «un conegut advocat capçalera d'Agbar i defensor de la gestió mixta publicoprivada».

En aquest sentit, afirmen que aquest advocat ha col·laborat «en múltiples jornades realitzades per Agbar en els darrers anys i sempre hi ha defensat la gestió mixta com el millor model» i recorden que «va ser el mateix que va defensar la sentència del Tribunal Suprem del 2019 que avalava la societat mixta d'Aigües de Barcelona on es perdia la possibilitat de municipalitzar la gestió».

En segon lloc, les entitats també expliquen que l'assessor extern encarregat de la valoració tècnica i econòmica dels béns «és un economista responsable de diversos dictàmens a favor de l'empresa Agbar».

En aquest sentit, assenyalen que, «de fet, aquest economista va ser uns dels responsables de fer l'estudi econòmic a Arenys de Munt, on defensava que l'Ajuntament havia de pagar a Sorea una indemnització pel fet de municipalitzar el servei, però la justícia va acabar donant la raó a l'Ajuntament i aquest no va haver de pagar res».

Segons Aigua és vida, la PAH i CCOO, «la col·laboració d'aquests assessors externs amb Agbar invalida la seva imparcialitat en el procés igualadí» itambé denuncien que «la memòria que ha de redactar la comissió d'estudi de l'Ajuntament d'Igualada ja està decidida amb aquests assessors externs abans que la mateixa comissió la redacti».



Crida a tots els grups municipals

A banda, les tres entitats consideren que el govern d'Igualada «està actuant amb total opacitat, no respectant la transparència necessària en el procés democràtic de la comissió d'estudi». En aquest sentit, les entitats denuncien que «les associacions de veïns, en representació de la ciutadania, no reben la informació a temps, el que impossibilita la seva anàlisi i limita la seva participació», a banda que «l'Ajuntament aporta informació desactualitzada a les reunions».

Igualment, recorden que «les associacions de veïns tampoc poden portar assessors que els puguin guiar», motiu pel qual consideren que «es troben davant d'unes comissions en què es limita la seva participació democràtica en escoltar i acceptar el que proposa el govern».

Davant d'aquestes crítiques, Aigua és vida, la PAH i CCOO exigeixen a l'Ajuntament d'Igualada que sigui la mateixa comissió d'estudi la que consensuï escollir els assessors externs, i així «evitar que siguin els assessors d'Agbar els encarregats d'elaborar la memòria que legitimarà la gestió pública o la privada».

També insten els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Igualada Som-hi i Poble Actiu que, «com a firmants del pacte social i institucional per a la gestió pública de l'aigua a Igualada al maig del 2019, actuïn a favor de les nostres exigències per tal de preservar la transparència i els criteris democràtics necessaris en un procés tan important per a la ciutat com és el de la Comissió d'Estudi del servei d'aigua».