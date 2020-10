Dorna i ICATME Dexeus creen un centre d'alt rendiment de pilots al circuit de Castellolí

El Circuit Parcmotor de Castellolí serà la seu d'un nou centre d'alt rendiment del motociclisme. Dorna Sports i ICATME Dexeus han anunciat la posada en marxa d'aquest nou projecte que se centrarà en la formació de joves pilots perquè facin el salt a les competicions de motociclisme. El nou Campus Circuit Parcmotor s'ubicarà a les instal·lacions de Castellolí, que compten amb un circuit de velocitat de 4,1 quilòmetres, així com també amb zones d'entrenament de motocròs, supermotard, i zones per a bicicleta de carretera i de muntanya.

El Campus també incidirà en la formació dels pilots a través d'un programa específic amb l'objectiu de treballar les capacitats psicològiques i pedagògiques dels pilots.

El passat mes de maig es va anunciar un canvi en la gestió de la instal·lació, que ara gestiona Gestió Parcmotor Castellolí SL. La concessió és a 20 anys, per a la utilització i explotació del Campus Motor. Circuit Parcmotor paga un cànon anual a l'ens comarcal per l'edifici i té un pla d'inversions de 700.0000 euros per completar les instal·lacions.

El Campus Motor Anoia va entrar en funcionament al mes de desembre de 2013. En aquests anys, a banda d'acollir els serveis de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, ja s'hi ha dut a terme una tasca important d'acostament de la comarca al sector del motor, que ara es vol multiplicar, amb el nou model de gestió. Fabricants automobilístics de primer nivell com SEAT, Mercedes, Volvo, Honda o Renault, grans agències d'esdeveniments, organitzacions, institucions i empreses locals hi han celebrat sessions de treball, presentacions i esdeveniments

De la seva banda, Circuit Parcmotor Castellolí, ubicat a tocar de l'edifici, va néixer l'any 2009 com a Centre de Tecnificació del Motor i és una de les instal·lacions més destacades de Catalunya pel que fa a la innovació i suport a la indústria de l'automoció.