La Generalitat preveu una inversió de més de 60 milions d'euros per crear sòl industrial al Baix Nord

La Generalitat destinarà prop de 60,6 milions d'euros en desenvolupar el Pla Director Urbanístic (PDU) d'activitat econòmica del Baix Llobregat nord. El document, aprovat recentment de forma definitiva i presentat aquest dilluns als principals empresaris del territori, projecta més de 500.000 m2 nous d'activitat econòmica a cavall de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Abrera. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que la primera fase del PDU es desenvoluparà el tercer trimestre del 2021, amb 30 MEUR per urbanitzar 52 hectàrees al sector Xàmenes, al sud de la fàbrica de Seat, entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. La resta del pla es desplegarà en un mínim de vuit anys.

Calvet ha destacat que el nou pla urbanístic econòmic marca les directrius per a la implantació de noves empreses, especialment químiques, farmacològiques, logístiques i de l'automoció. En aquest sentit, ha assegurat que ja hi ha alguna firma "del sector de la logístics associada a la distribució alimentària i de la llar" interessada en instal·lar-se al Baix Llobregat nord.

En concret, el PDU ordena tres àrees supramunicipals, amb un sostre total màxim de 519.000 metres quadrats, i fixa les directrius per habilitar nous bulevards urbans. A més, es defineixen dos corredors ecològics: el de Magarola-l'Anoia i el de la llera oest del riu Llobregat.

El primer sector és el Cinturó Oest, de 118 hectàrees, i afecta Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Abasta els terrenys de la fàbrica de Seat i arriba fins al parc forestal de Can Cases. Aquí s'hi proposa un sostre edificable màxim de 283.921 metres quadrats.

El segon sector, Can Cases, té només 6 hectàrees i és una parcel·la triangular entre la línia de FGC, l'antiga N-II i el ramal d'enllaç de l'A-2 i l'AP-7. Aquesta peça es dibuixa com un pol d'activitat vinculat a Seat, amb un sostre màxim de 39.486 metres quadrats per "complementar" l'activitat de la firma automobilística.

Finalment, el tercer sector és Xàmenes, entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, a tocar de la B-224. Són 52 hectàrees que es preveuen desenvolupar aprofitant el desdoblament de la carretera, i es planteja ubicar-hi un nou sector d'activitat econòmica vinculat a Martorell, amb un sostre màxim de 196.072 metres quadrats.

Xàmenes serà el primer dels tres sectors que es començarà a urbanitzar, amb unes obres que començaran el tercer trimestre del 2021 i tindran una inversió de 30 MEUR. Segons ha detallat el conseller en una atenció als mitjans després de presentar el PDU a l'empresariat, actualment s'estan redactant els projectes urbanístic i de re parcel·lació. "Aquest sector ha de suposar un impuls definitiu per a la industrialització del Baix Llobregat i del país", ha augurat Calvet.

Al seu torn, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha aplaudit la urbanització de Xàmenes per l'efecte que tindrà en la fàbrica de Seat. Fonollosa ha assegurat que es tracta d'un desenvolupament "importantíssim" per a què la companyia automobilística "mai se senti encorsatada i vulgui buscar altres ubicacions". "Xàmenes garanteix el futur de Seat i de moltes indústries", ha afegit.

D'altra banda, el PDU també contempla una xarxa de bulevards urbans per al trànsit motoritzat, amb preferència per al transport públic, les bicicletes i els vianants, que disposaran de vials propis. Així, es preveu la transformació d'antics trams de carretera per modificar la prioritat de trànsit en aquests punts.

"Fa uns anys, els sectors de l'activitat econòmica eren la part del darrere de les ciutats, sovint de forma desendreçada, però ara els territoris intel·ligents són els que integraran de forma ben resolta els entorns urbans i els centres de producció", ha defensat Calvet.

Finalment, el Pla defineix els corredors ecològics del Magarola-l'Anoia i el de la llera oest del riu Llobregat per garantir la continuïtat de les rieres i torrents i dels espais lliures, evitant la continuïtat urbana entre Sant Esteve Sesrovires, Martorell i Abrera. La Generalitat sosté que es vol potenciar el valor paisatgístic de l'entorn i millorar la xarxa de camins rurals.

L'alcalde de Martorell insisteix en desencallar el CFPA

La presentació del PDU s'ha celebrat aquest dilluns a l'auditori del Centre de Formació Professional de l'Automoció (CFPA), un equipament públic que el PDU recull com a "actiu molt important", segons ha apuntat Calvet. Amb tot, cinc anys després de la seva inauguració, la gestió del centre continua sense estar adjudicada, una situació que l'alcalde de Martorell ha tornat a denunciar públicament.

Fonollosa ha recordat que l'Ajuntament va cedir els terrenys amb la intenció de crear un centre de formació qualificada i homologada, i ha assegurat que a dia d'avui el govern municipal se sent "una mica enganyat". L'alcalde ha recordat a la Generalitat que té un procés judicial obert per recuperar els terrenys si no es desencalla la situació del CFPA, si bé ha desitjat que la licitació es resolgui i poder retirar la denúncia.

Al seu torn, el conseller Calvet s'ha limitat a assegurar que la Generalitat "continua treballant" per trobar una empresa que assumeixi la gestió del centre.