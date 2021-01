L'alcalde de Castellolí és el nou director general d'una entitat de municipis per la mobilitat

El Comitè Executiu de l'AMTU, una associació de municipis per la mobilitat, ha nomenat avui l'enginyer Joan Serra i Muset, alcalde de Castellolí, com a nou director general de l'entitat. Fonts de l'entitat han indicat que "el nomenament es produeix després que, en la passada Assemblea General, celebrada al mes de desembre, els associats de l'AMTU renovessin els seus òrgans de govern i escollissin com a nova presidenta l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell". Actualment AdirigiMTU té 113 entitats associades d'arreu de Catalunya: 107 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada, i 5 consells comarcals, amb una població representada de més de 2 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 45 milions anualment.

Com a director general, Joan Serra s'encarregarà de l'execució i de la gestió directa i ordinària del funcionament de l'AMTU, tal i com estableixen els estatuts de l'Associació. "El nostre objectiu immediat, es treballar per afrontar els efectes adversos que la pandèmia provoca sobre la mobilitat i el transport públic, i buscar dins la dificultat noves oportunitats de futur. Volem fer créixer l'Associació, ser més representatius al territori, promoure la transformació energètica i connectada en la mobilitat i el transport públic, en definitiva, esdevenir referents", ha dit el nou director general de l'AMTU.

Joan Serra i Muset és Enginyer Superior en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enginyer Tècnic en Explotació de Mines per la Universitat Politècnica de Manresa i Màster Universitari Superior en Prevenció de Riscos Laborals a la Universidad Camilo José Cela. També ha realitzat el Programa de Desenvolupament Directiu a EADA Business School.

Actualment, és Patró de la Fundació Catalana de l'Esport del Motor, propietària del Circuit ParcMotor de Castellolí, circuit referent en mobilitat connectada i autònoma, de la mà del partner tecnològic CellnexTelecom.

Del 2015 al 2019, Serra va ser conseller delegat del Campus Motor Anoia, el centre d'innovació, formació i recerca especialitzada en el món del motor, l'esport i la sostenibilitat, que està situat al terme municipal de Castellolí, comarca de l'Anoia.

Anteriorment també havia estat el director de l'Oficina de Captació d'Inversions de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, i delegat de Captació d'Inversions i de Promoció de Polígons d´Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Igualada.

Així mateix, des de 2011 Joan Serra és l'alcalde de Castellolí (Anoia).

D'altra banda, el fins ara director general de l'AMTU, Joan Prat i Trapé, passa a tenir funcions de gerència. Prat és Enginyer Tècnic Industrial i Màster en Gestió de les Infraestructures, i ha exercit com a director general de l'AMTU des del febrer de 2014. Durant aquests anys, l'AMTU ha passat de ser una entitat circumscrita a la Regió metropolitana de Barcelona a estar oberta a qualsevol ens local de Catalunya, i ha crescut exponencialment en nombre d'associats, arribant als 113 actuals.

En aquest sentit, a partir d'ara el Comitè Executiu de l'AMTU està format per Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, que en serà la presidenta, i els vicepresidents Josep Mayoral, alcalde de Granollers, José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, Miquel Vives, regidor de Sostenibilitat i Mobilitat de l'Ajuntament d'Igualada i Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera. Les vocalies serna per als ajuntaments d'Ajuntament d'Arenys de Munt, Igualada, Manresa, Mataró, Parets del Vallès, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Pere de Vilamajor, Teià, Terrassa, Vic i el Consell comarcal de l'Alt Penedès