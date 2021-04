L'INCÀSOL ven dues parcel·les a Vilanova del Camí per impulsar l'activitat econòmica de l'Anoia

L'Institut Català del Sòl, INCÀSOL, ha venut dues parcel—les del sector d'activitats econòmiques Riera de Castellolí de Vilanova del Camí, a l'Anoia. Es tracta de les parcel—les 11 i 14, que sumen una superfície global de més d'11.000 metres quadrats i un preu de venda de 771.321 euros. Els terrenys han estat venuts a l'empresa Fruits Secs Torra i Direxis Conectia, del grup de transports urbans Tugsal. Totes dues empreses ampliaran la seva activitat i, d'aquesta manera, es preveu la creació de nous llocs de treball a la zona. En concret, Fruits Secs Torra farà una ampliació de les seves instal—lacions i Direxis Connectia hi construirà un pàrquing amb serveis, oficines i una zona d'emmagatzematge.

Pel que fa a Fruits Secs Torra, l'empresa ha signat el contracte de compravenda de la parcel—la número 11 del sector d'activitat econòmica Riera de Castellolí. Els terrenys tenen una superfície de 6.772,22 m2 i un preu de 440.194,30 euros.

La companyia preveu construir-hi l'ampliació de les seves instal—lacions destinades a l'envasat i torrefacció de fruits secs. Amb aquesta nova operació, la companyia farà una inversió aproximada de 2,9 milions d'euros i crearà 15 llocs de treball nous per fer créixer la seva plantilla fins a les 45 persones aproximadament.

Fruits Secs Torra és una empresa familiar fundada l'any 1970 que es dedica a l'elaboració i distribució de fruits secs. La nova planta donarà servei a la renovació de la maquinària d'envasat i packaging molt més sostenibles. També permetrà ampliar la maquinària de torrefacció i culminar la certificació IFS. Tot això farà que Fruits Secs Torra pugui optar a nous clients i incrementar les seves línies destinades a l'exportació.

De la seva banda, el grup Direxis Conectia ha adquirit la parcel—la 14 del sector, que compta amb una superfície de 5.094,27 m?2; i un import de compravenda de 331.127,55 euros.

La companyia de transports preveu destinar els terrenys a l'establiment d'una zona de pàrquing per a uns 45 vehicles, amb túnel de rentat, zona de repostatge, taller de reparacions i manteniment i una oficina per al taller i zona d'emmagatzematge i de màquines. També està prevista la instal—lació d'una oficina general destinada a la gestió del trànsit amb una zona de descans per als conductors i conductores.



Reactivació econòmica a l'Anoia



L'INCASÒL dóna un impuls a l'activitat econòmica de l'Anoia amb la venda d'aquests terrenys que comportaran l'arribada de noves inversions i llocs de treball a la comarca.

Actualment, l'INCASÒL té terrenys disponibles al sector Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbuí, amb 7 parcel—les per a indústria aïllada i entre mitgeres que sumen més de 41.000 m2. I queda la darrera parcel—la en comercialització al sector Can Parera de Castellolí amb 3.000 m2 destinats a indústria entre mitgeres.