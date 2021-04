Mor un veí d'Olesa en bolcar el tractor amb què feinejava

Paratge de les Comes, on hi va haver l'accident

Paratge de les Comes, on hi va haver l'accident ajuntament d'olesa

Un veí de d'Olesa de Montserrat va morir ahir al matí al bolcar el tractor amb què feinejava a la seva finca. Els fets van tenir lloc poc abans de dos quarts de 12 del matí a l'entorn de les Comes, a tocar del camí de Can Llimona, per causes que ahir els Mossos d'Esquadra investigaven. Segons van informar els Bombers a aquest diari, i més tard l'Ajuntament, una persona que passejava per la zona, una àrea de camps i matolls del terme municipal d'Olesa, va veure el tractor bolcat i amb el motor encara engegat, fet que el va alarmar.

Per aquest motiu va trucar immediatament a la Policia Local i posteriorment es van posar en marxa els serveis d'emergències. A part dels agents municipals, també s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques, que no va poder salvar la vida de l'home perquè havia mort a l'acte a conseqüència de les ferides.

La policia va avisar tot seguit els familiars de l'home, que, segons l'Ajuntament, era una persona del municipi d'avançada edat. Un cop l'equip mèdic va comprovar que havia mort, fins al lloc on va tenir lloc l'accident també es va desplaçar un metge forense, que ho va certificar. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació per saber el detalls de l'accident. Fins al lloc dels fets també hi van anar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat per si l'home hagués quedat atrapat, però al veure que havia perdut la vida, i no s'hi havien de fer feines d'excarceració, i van donar suport a les tasques de la resta de cossos del servei d'emergències desplaçats a la zona.