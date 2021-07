Vilanova del Camí ha dedicat un mural a la diversitat, amb la participació de tots els centres educatius de la població. Es tracta d’un gran mural que va projectar fa més d’un any la regidora d’Educació, Eva Vadillo, i que no es va poder executar en el seu moment per les restriccions de la pandèmia.

Finalment, s’ha fet un mural dissenyat per Elisabet Serra, Elis Elis, que, seguint les indicacions de la regidoria d’Educació, il·lustra la gran diversitat de persones que conviuen a Vilanova del Camí, persones de diferents orígens i condicions.

El mural s’ha pintat en la tanca que delimita la zona esportiva de Can Titó. El mural, segons fonts municipals, recorda que els drets dels infants comencen quan ells neixen.

Les sessions de pintura van començar el mes de maig, i aquest divendres es va fer una visita per veure l’obra acabada.