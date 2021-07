Jorba recuperarà, del 23 al 26 de juliol, la festa major, que l’any passat es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. La cinquena onada de covid, però, farà que s’hagi d’adaptar a les noves limitacions. Un dels plats forts serà l’espectacle amb el conegut humorista Quim Masferrer, i un altre, l’acte de record als jorbencs que ens han deixat a causa de la covid-19.

L’alcalde, David Sànchez, ha explicat que «hem hagut de reinventar la nostra festa». I ha afegit que «hem apostat per actes de més petit format, alguns amb inscripció prèvia». Sànchez assegura que «des de l’equip de govern volem que siguin uns dies ben reeixits i participats. Volem que els actes festius i culturals, dels quals hem hagut de prescindir per la pandèmia, tornin a omplir els nostres carrers i places».

El muntatge de l’actor Quim Masferrer es podrà veure el dissabte 24 de juliol, a 2/4 d’11 de la nit a la pista de l’escola. Per assistir-hi, cal haver-se inscrit prèviament.

El reconeixement als veïns de Jorba que han perdut la vida durant la pandèmia tindrà lloc el diumenge 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la plaça de la Font. A continuació, hi haurà el concert de festa major amb el grup D’allò més. Per participar en aquest acte també caldrà haver-se inscrit amb antelació.

La festa major s’obrirà el divendres 23 de juliol amb una sessió de cinema a la fresca, a 2/4 d’11 de la nit a la plaça de la Font. Les activitats festives continuaran el dissabte 24, a les 9 del matí al Cafè de Jorba, amb un Campionat de Truc, que arribarà a la trentena edició i que organitza la Unió Joventut Jorbenca. Hi haurà esmorzar per a les persones que hi participin.

Aquest mateix dia, a les 6 de la tarda a la plaça de la Font, la companyia Teatre Nu oferirà l’espectacle infantil Teatre arrossegat de Catalunya, una versió molt moderna del conte del Patufet i d’altres relats.