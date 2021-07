El Consell Comarcal de l'Anoia posa en marxa una oficina de suport i atenció als ajuntaments dels municipis afectats per l'incendi que aquest cap de setmana s'ha produït a la serra de Miralles-Queralt. Concretament es tracta dels municipis de Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles.

Aquesta oficina d'atenció canalitzarà les peticions d'ajuda per part dels consistoris afectats i assessorarà sobre qualsevol assumpte que es derivi de les actuacions que emprenguin a conseqüència de l'incendi, ja siguin administratives o jurídiques, entre d’altres. A més, des de l'ens comarcal es buscaran ajuts en diferents administracions per poder fer front als danys i desperfectes ocasionats.

El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, explica que "des del Consell Comarcal de l'Anoia hem volgut posar en marxa aquest recurs excepcional per donar suport als municipis afectats, una oficina que coordinarà, acompanyarà i tramitarà determinades actuacions dels ajuntaments que s'han vist afectats per l'incendi, contribuint a recuperar la normalitat i ajudant en tot allò que sigui possible".

Segons dades provisionals dels Agents Rurals, el foc ha afectat una superfície de 1.657 hectàrees, la majoria de les quals, més de mil, al municipi de Bellprat. En concret, han cremat 1.069,5 hectàrees de Bellprat, 234 de Sant Martí de Tous, 233 de Santa Maria de Miralles, 70 de les Piles, 48,5 de Santa Coloma de Queralt i 2 de Pontils. Un total de 1.272 hectàrees són forestals, 380 agrícoles i 5 de sòl urbà. 1.218 hectàrees estan dins de l'Espai d'Interès Natural del Sistema Prelitoral Central.