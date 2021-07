Bellprat és el municipi més afectat per l’incendi de la Conca de Barberà i de l’Anoia. El foc ha cremat tot l’entorn de la població i també el castell de Queralt. «La majoria que s’ha cremat és de bosc, sobretot la zona del castell de Queralt, que és emblemàtic. El paisatge ha desaparegut del tot», va lamentar el regidor d’Urbanisme, Joan Carbó. Va denunciar la manca de gestió forestal i que no s’aposti més per evitar el despoblament.

Segons el regidor de Bellprat, el foc ahir ja havia arribat al nucli urbà i ha cremat tot el voltant. «Ara el problema està a les masies, hi ha una part que s’està cremant, les altres han estat totes desallotjades», va afirmar Carbó. La majoria dels veïns es dediquen a la pagesia en un terme municipal d’uns 33 quilòmetres quadrats, on hi ha moltes segones residències. Davant d’aquesta situació, el regidor va lamentar que des de les administracions superiors no s’hagi fet una millor gestió forestal per evitar que els boscos siguin un polvorí.

En aquesta població, a l’hora de tancar l’edició, havien cremat 1.068 hectàrees de les més de 1.200 totals que s’havien calcinat des de divendres a la comarca de la Conca de Barberà i l’Anoia.

L’incendi també va causar afectacions a la xarxa elèctrica. El foc va deixar ahir al matí 78 abonats d’Endesa a Bellprat sense servei, tot i que a les 11 ja havien recuperat el subministrament. El foc va afectar els pals de fusta d’una línia. Fonts de la companyia van explicar que l’incendi va passar per l’últim tram d’aquesta línia, que va des del nucli de Bellprat fins a la granja del Borés, que s’ha vist afectada per l’incendi.

La companyia va obrir ponts per aïllar el tram de línia en el qual hi havia algun suport de fusta cremat i va tornar el subministrament a tot el municipi, excepte a la granja, on es va activar un grup electrogen per donar-li subministrament temporal. La situació allà no es va normalitzar fins a la tarda.