El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Mobility Lab Anoia no es podrà realitzar, en principi no pot optar als programes de la Generalitat de Catalunya destinada a aquest tipus d’iniciatives, segons han explicat fonts del Consell Comarcal de l’Anoia. Aquesta aturada, però, podria suposar el final d’un projecte en el qual fa un parell d’anys es van dipositar moltes esperances. L’Anoia deixa escapar un ajut de 2,1 milions d’euros de la Unió Europea.

El Consell Comarcal de l’Anoia ha explicat que una de les parts que havia de fer l’aportació econòmica per desenvolupar el projecte, la UEA, no ha trobat el finançament per poder-ho fer. Per fer-ho possible, caldria fer una reformulació de les aportacions de cada partner, però de moment aquesta fase no s’ha afrontat i, per tant, el projecte queda paralitzat i sense tenir clar el futur.

Fonts del Consell comarcal han indicat que «les dificultats derivades de la pandèmia i els canvis sobrevinguts relatius al temps d’execució del projecte –s’ha passat de 4 a 3 anys– impossibiliten que, ara per ara, tots els actor implicats puguin complir amb els estrictes requisits establerts en les bases».

La iniciativa la impulsen el Consell Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament de Castellolí, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), amb el suport del Circuit Parcmotor. El projecte volia crear un laboratori per a la investigació de tecnologia aplicada al desenvolupament del vehicle connectat i autònom al Campus Motor Anoia.

Les bases especifiquen que cap d’aquests actors principals hi pot renunciar i, davant la impossibilitat d’un d’ells –la Unió Empresarial de l’Anoia– a l’hora complir els requisits necessaris, el PECT no podrà ser adjudicat en aquesta convocatòria, segons les explicacions que ha ofert la institució comarcal, que ha lamentat «el contratemps». Aturat aquest projecte, el Consell ha explicat que manté «la voluntat de seguir treballant en iniciatives d’impuls de la indústria, la innovació i l’ocupació a la comarca, prioritzant les accions corals públic-privades».

El Circuit Parcmotor Castellolí aspirava a convertir-se en un dels laboratoris principals al món dels vehicle connectat, la conducció intel·ligent i laboratori per arribar a una hipotètica conducció que es pogués fer sense ningú al volant. S’havia de posar en marxa l’anomenat Mobility Lab. En el moment de la presentació, els impulsors dels projecte indicaven que calia estar preparats per al 2035, quan es preveia que la tecnologia permetés que els vehicles funcionin 100% automatitzats.

Aquesta primavera s’havia donat a conèixer que la comarca de l’Anoia rebria un total de 2,1 milions d’euros de fons europeus per desenvolupar el projecte Mobility Lab Anoia. Però totes les parts havien de complir amb les seves aportacions i, segons el Consell, això no ha estat així. Per tant, de moment no es crearà el laboratori al Campus Motor de Castellolí ni les àrees de testatge previstes.