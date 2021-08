Un grup de persones impulsen una iniciativa solidària arrel de l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia. Són una quinzena de joves, bàsicament de Santa Coloma de Queralt i Bellprat, que ja van sentir la inquietud d'organitzar-se quan el foc encara era actiu en aquest territori. Quinze dies després, el moviment es va consolidant, si bé encara estan decidint les línies a seguir. D'entrada, volen centrar-se en la difusió i conscienciació de la gestió forestal. No es plantegen recaptar fons donat que no va haver-hi damnificats, com van fer a la 'Riuada Solidària', pels aiguats de l'Espluga de Francolí, o 'Rebrotem', amb l'incendi a la Ribera d'Ebre, campanyes que els estan servint de referència. Ells ja tenen un nom pensat. 'Revifem Queralt'.

Aquest col·lectiu ha començat a formar-se i a treballar de bracet amb ajuntaments d'aquesta zona de la Baixa Segarra a fi de desplegar accions de difusió i conscienciació. El grup també ha contactat amb gent d'altres pobles i fa una crida a sumar més voluntaris. De moment s'ha estructurat en dues comissions, una de comunicació i una altra més tècnica, centrada en els continguts i raó de fons d'aquesta iniciativa.

"A partir de l'incendi que cremat el nostre entorn vam pensar que havíem de fer alguna cosa, ja que segurament aquests incendis cada cop aniran a més pel canvi climàtic i perquè hem deixat els boscos una mica abandonats; intentarem fer tot el que es pugui per minimitzar l'impacte o que no torni a passar", afirma Pau Vergés, responsable de la comissió de comunicació d'aquesta iniciativa ciutadana.