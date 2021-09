Les obres d’arranjament a l’espai El Brullot, el casal social i seu de l’associació de veïns del barri de Mas d’en Gall d’Esparreguera, ja estan en marxa. Els treballs tenen una durada estimada de quatre setmanes i consistiran en l’arranjament de les filtracions per capil·laritat a l’interior i l’exterior del local, l’adequació de les ventilacions i la reparació de filtracions exteriors no provinents de la façana.

La seu del Brullot feia molts mesos que no podia acollir cap activitat pel seu estat de deteriorament. Un cop acabades les obres, és previst que el centre pugui ser, a més de l’espai propi de l’associació de veïns de Mas d’en Gall, l’escenari d’una ludoteca i una biblioteca per al veïnat del barri. De fet, les obres al Brullot han estat llargament reivindicades per l’associació de veïns de Mas d’en Gall. El consistori, pendent de fer-hi les actuacions de manteniment necessàries, ha ajornat en dues ocasions l’inici de les actuacions en aquest equipament, primerament el març i després el mes de juny d’aquest mateix any.

La memòria valorada del projecte d’arranjament del Brullot l’han redactat els serveis tècnics municipals i inclou la realització de diferents actuacions a l’edifici, com ara l’arranjament de les filtracions per capil·laritat a l’interior del local, on es repicarà tot el revestiment, s’aplicarà morter impermeable i es pintaran els paraments amb pintura plàstica. A la façana es repicarà el revestiment fins a una altura d’un metre i mig i es farà de nou aplicant-hi un morter porós drenant, amb acabat arrebossat, i es pintarà de nou. També es millorarà la ventilació amb dues noves obertures superiors i la col·locació d’un ventilador i d’un extractor, se substituiran les finestres per unes de batents, i s’arranjaran les filtracions exteriors no provinents de la façana.

Les actuacions les porta a terme l’empresa B28 Construccions SL, a la qual s’han adjudicat les obres per un import de 20.908,80 euros.