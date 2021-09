L’Any Riquer, impulsat per la Generalitat de Catalunya, s’atura el 23 de setembre a Igualada. Òmnium Anoia hi organitzat la presentació del llibre Quan jo era noi, d’Alexandre de Riquer, que recentment ha publicat Edicions l’Albí. El llibre, el primer que va escriure l’artista anoienc, recull quinze narracions ambientades en la seva infància a l’Alta Segarra, a la casa pairal de Can Bassols, a Castellfollit de Riubregós.

Fonts d’Òmnium Anoia ha explicat que «a més de la pròpia presentació del llibre es vol que l’acte esdevingui un homenatge a l’intel·lectual i polifacètic artista nascut a Calaf l’any 1856 (en record seu, la població li va dedicar l’institut, que du el seu nom) i mort a Palma, a finals del 1920».

Fa mesos que el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va engegar els actes de l’Any Riquer, amb motiu del centenari de la seva mort, amb l’objectiu de recuperar l’obra de l’artista i de redescobrir «aquest geni creador», segons descriu Òminum en la presentació de l’acte. Riquer va ser dissenyador, dibuixant, pintor, gravador, bibliòfil, exlibrista, escriptor i poeta, Alexandre de Riquer es considera una de les figures més rellevants del modernisme català.

L’acte de dijous 23 es farà a la Sala d’actes de la Biblioteca Central d’Igualada a les 19h de la tarda i hi participaran la comissària de l’any Riquer, la humanista i escriptora Teresa Costa-Gramunt, i l’autor del pròleg del llibre, Josep Maria Solà.

Aquesta acte s’emmarca en el cicle d’activitats culturals que Òmnium Anoia celebra a la comarca amb motiu del seu 50è aniversari, la majoria en col·laboració amb altres entitats, llibreries i equipaments culturals de l’Anoia. Tots els actes que es fan emmarcats en l’aniversari són gratuïts, i l’únic ingrés previst és amb la venda del marxandatge d’Òmnium a la seu igualadina.