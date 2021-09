El propers 24, 25 i 26 de setembre es farà una nova edició de FirAnoia al centre d’Igualada, amb el Passeig Verdaguer, recuperant les sensacions de la mostra en l'atapa de prepandèmia. El Passeig Verdaguer serà l'eix central i la Plaça de Cal Font, l'espai dedicat a l’automoció. Hi haurà un total de 241 expositors, una xifra molt per sobre del centenar de la passada edició de 2020.

L’organització ha decidit fer coincidir la fira multisectorial i d’automoció amb la Fira d’Artesania, que estarà instal·lada al Passeig Verdaguer durant el cap de setmana (dissabte 25 i diumenge 26) i també amb el Mercat d’Antiguitats que estarà instal·lat el dia 26 al parc de l’Estació Vella i a la Plaça de Cal Font, coincidint amb l’últim diumenge de mes. En total seran més de 16.000 m2 d’exposició a l’aire lliure. L’únic certamen que no s’ha pogut reprendre és la mostra gastronòmica Tastanoia a causa de la normativa vigent pel covid.

El que sí que s’ha pogut recuperar enguany és la Fira d’Entitats i l’ofrena dels Hereus i les Pubilles, que l’any passat no es van poder fer a causa de la pandèmia. A més, FirAnoia presenta un atapeït programa d’actes que tindrà lloc en el marc de la Fira adreçades al públic familiar. L’objectiu de l’organització, Fira d’Igualada, és que en aquesta edició FirAnoia recuperi la màxima normalitat possible, ja que es tracta del principal aparador que tenen les empreses de la comarca al llarg de l’any i una oportunitat de promoció més necessària que mai per a molts negocis igualadins.

Perquè visitants i expositors puguin gaudir de la Fira amb seguretat, l’organització aplicarà tots els protocols sociosanitaris, com ara un recorregut que permeti mantenir la distància de seguretat entre els visitants, control d’aforament, limitació de l’accés només en punts concrets del recorregut, i tasques de neteja i desinfecció, tal i com ja es va fer en la passada edició de FirAnoia, el setembre de 2020, que es va convertir en una de les primeres fires que es va celebrar a Catalunya després de l’esclat de la pandèmia.

La 68ena edició de FirAnoia l’inauguraran oficialment divendres 24 de setembre, a les 6 de la tarda, el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la santpedorenca Laura Vilagrà, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, que faran un recorregut pels diferents estands. L’endemà dissabte, a les 11h del matí. les autoritats locals visitaran la Fira d’Artesania. La fira multisectorial instal·lada obrirà tots els seus espais divendres dia 24 a la tarda (de 5 de la tarda a 9 del vespre). Dissabte l'activitat comença a les 10 i s'acabarà a les 9 de la nit. Entre 274 de 3 i les 5 de la tarda quedarà tancat el recinte. Diumenge es repetiran els horaris de dissabte, però es tanca una hora abans, a les 8. La Fira d’Artesania al Passeig Verdaguer es podrà visitar dissabte de 10 del matí a 9 del vespre i diumenge, de les 10 fins a les 8. I el Mercat d’Antiguitats, ubicat al Parc de l’Estació Vella i a la Plaça de Cal Font, obrirà només diumenge, de les 10 del matí a les 2 del migdia.

Activitats per a tots els públics a l’Espai Servisimó

Coincidint amb la fira, s'han organitzat gairebé una vintena d’activitats durant els tres dies que dura la fira, amb la col·laboració de diverses entitats i empreses igualadines. La majoria tindran lloc a l’Espai Servisimó, una nova zona que estrena FirAnoia enguany al Passeig Verdaguer, entre els carrers Sant Magí i Santa Caterina. La primera activitat la du a terme, divendres a la tarda, el Col·lectiu Eixarcolant: una xerrada sobre plantes i la forma de produir i consumir, a càrrec de Marc Talavera. El mateix dia, i el complex esportiu Infinit hi farà una classe de Zumba.

Dissabte es farà una de les principals activitats de la Fira: el 4t Nordic Walking FirAnoia, un recorregut de 8 km al voltant de la ciutat d’Igualada, que sortirà a les 10 del matí de l’Espai Servisimó. Una hora abans de la caminada, a les 9h, es farà una xerrada tècnica impartida pels instructors Isidre Tort i Carles Redón. Les inscripcions per la caminada es faran al mateix lloc mitja hora abans de la sortida. Es tracta d’una activitat organitzada pel Club Nòrdic Walking Catalunya Central, és gratuïta i es pot realitzar, sol, amb amics o en família. Les inscripcions restaran obertes fins a complir l’aforament permès.

El mateix dissabte, a 1/4 de 12, el Consell de la Gent Gran de l’Anoia organitza una activitat de contacontes dirigits a la primera infància a fi de combatre els estereotips associats a la vellesa a través de les relacions intergeneracionals, una activitat que es repetirà l’endemà diumenge, a 2/4 de 6. A més, l’espai comptarà amb informació d’interès per promoure un envelliment actiu i saludable.

La tarda de dissabte, a les 6, l’Escola Vilamúsics ofereix un concert dels alumnes del grup Combo Juvenil. I a les 7, el grup Q-Arts farà dansa urbana, a l'espai Servisimó.

Diumenge dia 26 serà el dia del Torneig d’Escacs

Hereus i pubilles

Enguany s’ha volgut reprendre una de les activitats més tradicionals que tenien lloc en el marc de FirAnoia i que l’any passat es va haver de suspendre per la Covid19: l'elecció dels Hereus i Pubilles. En total són 13 municipis anoiencs que aquest any seran representats per les parelles d’infants: el Bruc, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, Castellfollit de Riubregós, Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, Rubió, Veciana, Els Prats de Rei i Vilanova del Camí. Per les restriccions de la pandèmia no hi haurà desfilada, però sí la recepció, el diumenge 26 a les 11 del matí.