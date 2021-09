El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta), principal avalador del pressupost que va aprovar el govern de la ciutat per al 2021, exigeix per al 2022 que els comptes municipals reflecteixin descomptes a l’IBI per aquelles famílies que instal·lin energia solar a la teulada de casa seva i, també, que s’ampliï l’illa de vianants del centre de la ciutat per «afavorir la mobilitat verda i el comerç». Junts x Igualada governa en minoria i necessita del suport d’alguna força política per tenir la majoria suficient en la votació i, fins ara, Som-hi havien estat qui li havia donat la mà sense arribar a formalitzar cap pacte.

Jordi Quadras, portaveu de Som-hi, considera que «si el govern de Junts vol tirar endavant el Pressupost i Ordenances Fiscals pel 2022 ha de saber cedir». El mateix regidor ha explicat que el govern ha començat a traslladar el detall del Pressupost a diversos grups polítics perquè vol portar-lo a votació aquest setembre i des de la formació progressista marquen diferents condicions.

Cuadras proposa que el govern incorpori a les ordenances fiscals del proper any la bonificació de l’IBI per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a habitatges i blocs de pisos: «En un context de lluita contra l’emergència climàtica, amb aquesta mesura afavoriríem el consum d’energia verda a la nostra ciutat. Igualada va tard en molts temes per la manca d’ambició del govern de Junts i en aquest també. Són moltes les ciutats de Catalunya que bonifiquen l’IBI durant uns anys per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i Igualada no ha mogut ni un dit».

De la mateixa manera, Igualada Som-hi considera indispensable ampliar l’illa de vianants del centre de la ciutat per afavorir la mobilitat verda i el comerç. I planteja la pacificació amb plataforma única del carrer d’Òdena des del passeig fins a la Rambla perquè pugui convertir-se en un eix com el de Sant Magí amb espai per a passejar i comprar: «És el que estan fent totes les ciutats del país, crear espais de vianants i de comerç per tenir un centre viu». Cuadras planteja, també, que es garanteixi l’accés per als veïns.