Argençola debat sobre l'aprofitament de l'aigua per a l'agricultura

Argençola ha posat a debat una millor gestió de l'aigua per garantir, davant l'escassetat, que n'hi hagi també per a finalitats agrícoles. Tres experts en la gestió de l'aigua van aportar algunes solucions en una jornada que es fa dur a terme el dia 28 i que comptava amb l'impuls del departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Cultural del Terme d’Argençola El Trill i el Col·lectiu Eixarcolant, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Argençola. Hi van participar una trentena de persones i la jornada es va centrar en tres ponències.

El tret de sortida de la jornada va ser a càrrec d’Annelies Broekman, Investigadora CREAF al Grup Aigua i Canvi Global CREAF, amb la ponència "Aigua i agricultura: reptes del canvi global". La investigadora va explicar com la solució a l'escassetat d’aigua és la reducció de la demanda i la millora de la salut de la conca hidrogràfica. Broekman va exposar com iniciar dinàmiques participatives per a gestionar la governança de l’aigua i el paisatge.

Seguidament, amb la ponència “Arquitectura de l’aigua. Construccions resilients al canvi climàtic”, David Tous, d’Amics de l’Arquitectura Popular, va repassar amb exemples, com aprofitar l’aigua de pluja i com d’importants són els marges i les terrasses per a evitar l’erosió i l’aprofitament de l’aigua pels cultius

Finalment, el físic Toni Mestres va incidir sobre la quantitat d’aigua pluvial, que es pot arribar a aprofitar per a satisfer la demanda d’aigua. Va plantejar unes reflexions sobre per què no s’aprofita millor l’aigua de les superfícies impermeables, com teulades i carrers? I per què no s’ajuda a la promoció de cisternes i sistemes d’acumulació de l’aigua de la pluja?

La jornada va ser molt participada i, ente d'altre qüestions, els participants van demanar al departament d’Agricultura que sigui més proactiu en la conservació de sòls, la promoció de cisternes i la gestió més integral de l’aigua.