El Centre Cívic i Cultural La Vinícola de Santa Margarida de Montbui ha reobert des d’aquest mes de setembre com a espai de trobada per a la gent montbuienca, després de molts mesos d’obligat tancament per les restriccions derivades de la pandèmia de la covid-19. Encara hi ha limitacions, però es vol recuperar com a espai de trobada de la gent gran de la població. La pandèmia de la covid-19, que va colpejar especialment aquest col·lectiu, ha condicionat la utilització d’aquest espai.